RWDM-supporters voelen zich als tweederangsburgers behandeld: "Voetbal is geen misdaad"

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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RWDM-supporters voelen zich als tweederangsburgers behandeld: "Voetbal is geen misdaad"
Foto: Photonews

De supporters van RWDM maken opnieuw kennis met de eigenheden van de Challenger Pro League en haar soms bijzondere verplaatsingen. Al wordt die ervaring volgens hen vooral bemoeilijkt door de opgelegde maatregelen van de autoriteiten.

Twee weken geleden moesten de supporters van RWDM al van zich laten horen om alsnog welkom te zijn in Sclessin, ondanks de aanvankelijk geplande wedstrijd achter gesloten deuren tegen SL 16. Voor de topper tegen Tubize-Braine van zaterdag 21 november kaarten de Molenbekenaars nu de verplichte combiregeling aan.

Volgens de supporters kiezen de beleidsmakers opnieuw voor de gemakkelijkste oplossing. "Opnieuw verkiest de politieke wereld gemakzucht boven gezond verstand. Daarmee toont ze een duidelijk gebrek aan respect voor een volkssport en voor de mensen die die sport doen leven", klinkt het in hun communiqué.

De RWDM-aanhang begrijpt naar eigen zeggen niet dat een gemeentebestuur van een stad met bijna 30.000 inwoners de komst van minder dan 500 voetbalsupporters gedurende enkele uren niet zou kunnen begeleiden.

RWDM-aanhang voelt zich geviseerd

De RUTB, de club uit Tubeke-Braine, stond nochtans open voor een vrije verplaatsing. De Molenbeekse supporters wijzen erop dat burgemeester en lokale politie zich volgens hen beroepen op incidenten van bijna negen jaar geleden, terwijl hun gedrag op alle uitmatchen van dit seizoen zonder problemen verliep.

"Door een combiticket op te leggen, zullen veel fans die de verplaatsing hadden gepland uiteindelijk afhaken. Zo ontneem je lokale zelfstandigen ook een welgekomen inkomstenstroom", stellen de Brusselaars. Bezoekende supporters kunnen voor de wedstrijd immers niet samenkomen in cafés of restaurants in de buurt.

Voorstel voor veiligheidsafspraken blijft zonder antwoord

De supportersgroepen zeggen zelf concrete veiligheidswaarborgen te hebben aangeboden. Zo stelden ze voor om voor de match samen te komen binnen een afgebakende zone en beloofden ze zich in te zetten voor een rustig verloop van de dag.

"We wachten nog altijd op een reactie op dat voorstel. Als de lokale autoriteiten deze uitgestoken hand uit louter gezagsdrang weigeren, bestaat het reële risico dat supporters individueel afreizen en in de thuisvakken plaatsnemen. Dat maakt de organisatie veel moeilijker dan wanneer er een vrij toegankelijk bezoekersvak is", waarschuwen ze.

Oproep aan gemeente en politie

De Molenbeekse aanhang is scherp in haar besluit. "Voetbal is geen misdaad en supporters zijn geen tweederangsburgers die standaard in een vak moeten worden opgesloten. De politieke besluitvormers moeten stoppen met volkse passie voortdurend als een bedreiging te behandelen."

De supporters roepen het gemeentecollege van Tubeke en de lokale politie daarom nogmaals op om de beslissing te herzien. "Als dat niet gebeurt, zullen de federatie en de supportersgroepen daar alle gevolgen aan verbinden", besluiten ze.

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