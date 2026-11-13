Shandre Campbell onthult waarom hij écht vertrok bij Club Brugge

Shandre Campbell heeft zich uitgesproken over zijn vertrek bij Club Brugge. De 21-jarige Zuid-Afrikaan maakte afgelopen zomer de overstap naar KV Kortrijk, nadat hij bij blauw-zwart niet definitief kon doorbreken. Nochtans had de flankaanvaller al enkele keren zijn kwaliteiten getoond in de eerste ploeg.

Campbell scoorde twee keer voor de hoofdmacht van Club Brugge en maakte ook indruk bij Club NXT. Toch bleef het aantal speelminuten beperkt. Tijdens de huidige interlandperiode, waarin hij met de Zuid-Afrikaanse U23 op pad is, vertelde hij waarom hij uiteindelijk voor een vertrek koos.

Campbell wilde meer speelminuten

"Als voetballer moet je gelukkig zijn. Club Brugge was goed voor mij, maar ik kreeg er geen speelminuten. Dus ging ik op zoek naar een optie waar ik die wel kon krijgen", vertelde Campbell volgens AfricaSoccer aan de Zuid-Afrikaanse pers.

De aanvaller kijkt dus niet met een slecht gevoel terug op zijn periode in Brugge. Hij voelde zich goed behandeld door de club, maar wilde vooral vaker op het veld staan. Bij KV Kortrijk kreeg hij de mogelijkheid om een nieuwe stap in zijn ontwikkeling te zetten.

Campbell voelt zich thuis bij Kortrijk

Sportief verloopt het voorlopig nog moeizaam voor Campbell en zijn nieuwe ploeg. De flankspeler kwam tot dusver negen keer in actie en scoorde één doelpunt. Kortrijk staat bovendien onderaan het klassement en heeft dringend nood aan betere resultaten.



Toch heeft Campbell geen spijt van zijn beslissing. "Kortrijk is een geweldige club. Ze hebben me meteen aanvaard als een van hen. Het leven is mooi in Kortrijk. We zijn er zeker aan iets moois aan het bouwen", klinkt het bijzonder positief. De Zuid-Afrikaan hoopt zich de komende maanden verder te ontwikkelen bij de Kerels.