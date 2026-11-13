Slechte start van RFC Liège en RSCA Futures kan grote gevolgen hebben voor het amateurvoetbal

De Challenger Pro League is nog maar een derde ver, maar onderin het klassement tekenen zich al enkele opvallende problemen af. RFC Liège en Anderlecht Futures staan momenteel op de twee laatste plaatsen die tot degradatie zouden leiden.

Ook Seraing is met acht punten nog niet uit de problemen. En dat kan straks veel meer clubs raken dan alleen de betrokken tweedeklassers, schrijft de RTBF.

Degradatiegevaar bij RFC Liège en Anderlecht Futures

Als de huidige stand behouden blijft, degraderen twee Franstalige clubs uit de Challenger Pro League naar de D1 FFA. Daardoor zouden ook drie ploegen uit die reeks zakken: momenteel zijn dat Flénu, Habay-la-Neuve en Onhaye.

In de D2 FFA zouden dan twee clubs promoveren: de kampioen en de winnaar van de eindronde. Crossing, Saint-Ghislain Tertre-Hautrage en Ganshoren staan momenteel bovenaan. Onderaan dreigen Aywaille en Union Namur te degraderen.

Domino-effect tot in de provinciale reeksen

In de D3 FFA zouden bij twee degradanten uit de Challenger Pro League liefst zeven ploegen promoveren. Arquet-Namur en Elsaute zijn momenteel de leiders. Ook Andenne-Evelette, Kosova Schaerbeek, Aubel en Verlaine maken kans op promotie.



Zelfs de provinciale reeksen worden geraakt. Op basis van de huidige situatie zijn twaalf promotietickets nodig om de drie nieuwe reeksen in de D3 FFA vanaf 2027-2028 te vervolledigen. De problemen bij RFC Liège en Anderlecht Futures kunnen zo een hele kettingreactie veroorzaken in het Franstalige amateurvoetbal.