Sterk! Italiaanse internationals nemen duidelijk standpunt in na respectloos gedrag van eigen fans

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 2 reacties
Sterk! Italiaanse internationals nemen duidelijk standpunt in na respectloos gedrag van eigen fans
Foto: © Photonews

De Italiaanse internationals hebben voorafgaand aan het Nations League-duel met Frankrijk een opvallend signaal gegeven. Toen een deel van het publiek in San Siro de Marseillaise uitfloot, besloten de spelers van La Squadra Azzurra te applaudisseren voor hun Franse tegenstanders.

Ook de Italiaanse staf sloot zich aan bij dat gebaar. Daarmee maakten de spelers duidelijk dat ze niet achter het gedrag van een deel van hun eigen supporters stonden. Een opvallend moment van sportiviteit, nog voor de wedstrijd goed en wel begonnen was.

Niet het eerste incident tussen beide landen

Het is niet de eerste keer dat het Franse volkslied wordt uitgefloten tijdens een confrontatie tussen Italië en Frankrijk. Ook in november 2024 gebeurde dat in San Siro. Toen reageerden de Italiaanse spelers op exact dezelfde manier door te applaudisseren voor Les Bleus.

De rivaliteit tussen beide voetballanden is historisch gegroeid en kent heel wat beladen momenten. Ook de Franse supporters lieten zich destijds niet onbetuigd en floten tijdens het Italiaanse volkslied.

Sportief antwoord op de tribunes

Opmerkelijk genoeg kregen de Italianen achteraf ook sportief hun gelijk. La Squadra Azzurra trok met 3-1 aan het langste eind tegen Frankrijk en bezorgde de eigen supporters zo een overwinning om te vieren.

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Toch zal vooral het moment voor de aftrap blijven hangen. De Italiaanse internationals maakten duidelijk dat respect voor de tegenstander belangrijker is dan het gedrag van een deel van het thuispubliek.

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