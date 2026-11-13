Thibaut Courtois bevestigt: doelman wil club van ex-Standard-speler overnemen

Thibaut Courtois heeft via zijn investeringsfonds NXTPLAY al belangen in verschillende voetbalclubs. De Rode Duivel richt zijn blik nu op Reggiana, een Italiaanse ploeg uit de Serie C.

Thibaut Courtois wil met zijn zakenpartner Gonzalo Vila verder bouwen aan NXTPLAY. Het investeringsfonds heeft al participaties bij Genk, Le Mans en Extremadura).

Een maand geleden raakte al bekend dat Courtois en Vila ook naar Italië kijken. Reggiana, actief op het derde niveau, staat daarbij hoog op hun lijstje. De club uit Reggio Emilia haalde afgelopen zomer overigens Thomas Henry in huis, de voormalige spits van Standard.

NXTPLAY wil alle aandelen van Reggiana

Volgens Italiaanse berichten meldden ook twee andere investeringsfondsen zich als kandidaat, maar NXTPLAY ligt in poleposition. Courtois bevestigde aan La Gazzetta dello Sport dat zijn fonds mikte op een volledige overname.

De doelman van Real Madrid wil dus honderd procent van de aandelen van Reggiana verwerven. Hij ziet een club niet louter als een sportieve investering, maar ook als een vaste waarde binnen de stad.

"Tijdens mijn hele loopbaan heb ik gezien hoe belangrijk een club voor een stad kan zijn. Met NXTPLAY willen we een club uitbouwen waarop de inwoners van Reggio Emilia trots kunnen zijn: ambitieus op het veld, dicht bij de gemeenschap en gebouwd voor de lange termijn. Een omgeving aanbieden waarin jonge spelers zich kunnen ontwikkelen, zal centraal staan in alles wat we doen", aldus Courtois.





Gesprekken in Reggio Emilia

De voorbije weken onderzocht het team van NXTPLAY de situatie bij Reggiana uitvoerig. Vertegenwoordigers van het fonds trokken naar Reggio Emilia en zaten er meermaals samen met de clubleiding.

Daarnaast waren er gesprekken met lokale ondernemers, sponsors en andere partners. Daarmee wil NXTPLAY een project uitwerken dat aansluit bij de verwachtingen van zowel de stad als de club.