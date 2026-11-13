Transfer lonkt na Rode Duivels-selectie? "Ik zie hem liever nog in België blijven"

Josué Kongolo beleeft een week om nooit te vergeten. De jonge verdediger van KRC Genk zit voor het eerst bij de Rode Duivels, al kwam hij donderdag tegen Turkije nog niet in actie.

De selectie van Josué Kongolo was vorige vrijdag een van de opvallendste keuzes van bondscoach Mark van Bommel. Door de afwezigheden centraal achterin kreeg de 21-jarige Genk-verdediger voor het eerst een oproep voor de Rode Duivels. Een beloning voor zijn sterke eerste seizoenshelft, nadat hij eerder al een vaste waarde was bij de Belgische beloften.

In de wedstrijd tegen Turkije mocht Kongolo donderdag zelfs plaatsnemen op de bank. Dat was allerminst vanzelfsprekend. Tijdens de vorige interlandperiode moesten spelers als Zeno Debast en Koni De Winter geregeld nog vanuit de tribune toekijken.

Nieuwe status kan transferdossier aanwakkeren

Een eerste selectie bij de nationale ploeg verhoogt doorgaans ook de marktwaarde. KRC Genk zal de ontwikkeling van Kongolo dan ook met bijzondere aandacht volgen, zeker nu de verdediger zich op een groter podium kan tonen. Zelf lijkt hij echter geen haast te hebben om de volgende stap al te zetten.

Zijn vader Florent Kongolo vertelde in Het Belang van Limburg dat die oproep niet helemaal uit de lucht kwam vallen. "Van de U16 tot de U21 maakte Josué altijd deel uit van de selectie. Daarom bleef ik hopen dat hij ooit zijn kans zou krijgen bij de A-ploeg", aldus Kongolo senior. "Josué voelde zelf ook dat hij vrij snel klaar kon zijn voor die stap."

Vader Kongolo pleit voor geduld



Dat betekent volgens zijn entourage niet dat een vertrek uit Genk nu meteen aan de orde is. Florent Kongolo wil zijn zoon liever nog wat tijd gunnen in de Jupiler Pro League. "Ik zou liever hebben dat hij nog even in België blijft. Wanneer hij dan naar het buitenland vertrekt, moet hij dat kunnen doen met vertrouwen en overtuiging."