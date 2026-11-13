Transferkansje? Voormalige Kompany-lieveling bij Anderlecht is opnieuw transfervrij

Matt Miazga, ooit een vaste waarde onder Vincent Kompany bij Anderlecht, zit zonder club. De Amerikaanse verdediger ziet zijn korte avontuur bij New York City FC aflopen en kan deze winter vrij kiezen waar hij zijn loopbaan voortzet.

Matt Miazga was tijdens het seizoen 2020/21 een van de vaste pionnen van Vincent Kompany bij Anderlecht. De Amerikaanse centrumverdediger kwam toen op huurbasis over van Chelsea en speelde, in een jaargang die grotendeels achter gesloten deuren werd afgewerkt, een stevige rol in het Lotto Park.

Na zijn passage in Brussel trok Miazga opnieuw op huurbasis naar Alavés. Chelsea had hem zes jaar eerder voor bijna vijf miljoen euro gehaald, maar de verdediger kwam uiteindelijk slechts twee keer in een officiële wedstrijd in actie voor de Blues. In 2022 liet de Londense club hem transfervrij vertrekken naar FC Cincinnati.

Bekroond in de MLS, maar blessureleed remt af

In zijn thuisland herlanceerde Miazga zijn carrière overtuigend. De voormalige ploegmaat van Hannes Delcroix groeide bij Cincinnati uit tot een referentie in de MLS en werd in 2023 zelfs uitgeroepen tot beste verdediger van de competitie.

De voorbije periode liep echter minder vlot. Miazga, inmiddels 31 jaar, kampte vaker met blessures en miste vorig seizoen heel wat wedstrijden. In september werd zijn contract bij Cincinnati in onderling overleg ontbonden.

Kort verblijf bij de stadsrivaal

Daarna vond de 28-voudige Amerikaanse international onderdak bij New York City FC, opvallend genoeg de grote stadsrivaal van jeugdclub New York Red Bulls. Dat contract liep evenwel slechts tot 31 december.





New York City FC maakte deze week bekend dat de samenwerking niet wordt verlengd. Miazga is daardoor opnieuw vrij op de markt en kan deze winter zonder transfersom een nieuwe werkgever zoeken.