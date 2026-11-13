Twee Rode Duivels scoren slechte punten: "Gelukkig zondag kwaliteitsinjectie"

De Rode Duivels boekten in Turkije een belangrijke 1-2-zege in de Nations League, maar niet iedereen kon Peter Vandenbempt overtuigen. De Sporza-analist zag vooral bij Dodi Lukebakio enkele zaken die hem opvielen. Ook over Nicolas Raskin en de terugkeer van Romeo Lavia had hij een duidelijke mening.

Lukebakio mocht tegen Turkije na rust opdraven, maar maakte volgens Vandenbempt niet de beste indruk. "Hij is na zijn invalbeurt te vaak op zoek gegaan naar nog eens een Lukebakio-moment", oordeelde de analist bij Sporza. Dat individuele gedrag zou ook bij bondscoach Mark van Bommel niet in goede aarde zijn gevallen.

Vandenbempt verwacht dan ook gevolgen voor de aanvaller. "Dat wekte duidelijk ergernis op bij de bondscoach. Zondag tegen Italië zal hij wellicht niet als eerste mogen invallen." Een opvallende waarschuwing voor Lukebakio, die nochtans over de individuele kwaliteiten beschikt om als invaller het verschil te maken.

Lavia kan voor kwaliteitsinjectie zorgen

Over Nicolas Raskin was Vandenbempt eveneens kritisch. De middenvelder kon volgens hem niet overtuigen in Turkije en behoorde tot de mindere spelers bij de Belgen. De mogelijke terugkeer van Romeo Lavia komt dan ook op een bijzonder interessant moment.

"Gelukkig is Lavia er dan wel opnieuw bij. Met hem krijgen we er nog eens een ongelofelijke kwaliteitsinjectie bij", klonk het. De middenvelder van Chelsea kan zo een belangrijke optie worden voor Van Bommel richting de volgende interland.

Kwartfinales blijven mogelijk

Dat Italië donderdag met 3-1 won van Frankrijk, was wel een tegenvaller voor de Rode Duivels. De Italianen sprongen daardoor opnieuw over België in het klassement. Toch is de kwalificatie voor de kwartfinales nog niet uit zicht.



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Zondag wacht met Italië bovendien een bijzonder belangrijke confrontatie. Vandenbempt ziet de eerste wedstrijden onder Van Bommel alvast positief evolueren. "Als de Rode Duivels de kwartfinales zouden halen, mogen we de start onder Van Bommel meer dan geslaagd noemen."