Van Bommel is sinds gisteren zijn absolute held: Rode Duivel deelt emotioneel moment

Voor Hugo Cuypers werd de 1-2-zege van België tegen Turkije een avond met een bijzonder gouden randje. De spits mocht op zijn 29ste eindelijk debuteren bij de Rode Duivels. Ruim tien minuten voor affluiten kreeg hij van bondscoach Mark van Bommel zijn kans.

Dat eerste optreden liet hem duidelijk niet onberoerd. Na afloop nam Cuypers in de kleedkamer even het woord om zijn ploegmaats en de technische staf te bedanken. "Vanaf dag één heb ik me heel welkom gevoeld. Dit debuut betekent veel voor mij. Ik kom van ver", vertelde hij zichtbaar trots.

En dat laatste is allerminst overdreven. Cuypers kende geen vanzelfsprekend parcours richting de Belgische nationale ploeg. Als jonge aanvaller slaagde hij er niet in om bij Standard door te breken. Ook zijn buitenlandse avonturen brachten aanvankelijk niet de verhoopte doorbraak.

Bij het Griekse Ergotelis stond hij zelfs een volledig jaar aan de kant door een transferdispuut. Vervolgens kon hij ook bij Olympiakos nauwelijks speelminuten verzamelen. Op een moment waarop veel spelers hun carrière definitief proberen te lanceren, moest Cuypers vooral zien te vermijden dat zijn voetbalverhaal zou stilvallen.

Cuypers sprak staf en spelers toe

Via KV Mechelen en AA Gent begon hij uiteindelijk aan een indrukwekkende remonte. Vooral bij Gent ontpopte hij zich tot een bijzonder productieve spits, waardoor ook buitenlandse clubs hem opnieuw op de radar kregen. In 2024 volgde een opvallende transfer naar Chicago Fire, waar hij als designated player een bijzonder lucratief contract ondertekende.

Ook in de Verenigde Staten bleef Cuypers zijn doelpunten maken. Zijn prestaties in de MLS en nu Mexico zorgden ervoor dat hij uiteindelijk in beeld kwam bij de Belgische voetbalbond. Op zijn 29ste volgde zo alsnog de eerste selectie én het langverwachte debuut voor de nationale ploeg.



Lees ook... Rode Duivels kennen hun opdracht tegen Italië: dit moet gebeuren om de kwartfinales te halen›

"Dit is het hoogst haalbare voor mij. Hopelijk is het het begin van iets moois", besloot Cuypers zijn speech. Voor een spits die ooit amper uitzicht had op een doorbraak bij Standard, was zijn eerste minuten als Rode Duivel alvast een bijzonder verdiende bekroning.