Van feest bij Pocognoli tot absolute vernedering: Nations League ontploft

Vrijdagavond stonden er tien wedstrijden op het programma in de Nations League. Nederland zorgde voor de meest indrukwekkende uitslag door Griekenland met maar liefst 7-0 te vernederen. Ook IJsland pakte uit met een bijzonder zware overwinning, terwijl Duitsland belangrijke punten verzamelde. Vooral de grote verschillen in enkele wedstrijden vielen op tijdens een avond waarop heel wat doelpunten te bewonderen waren.

Nederland had amper zes minuten nodig om de score te openen tegen Griekenland. Crysencio Summerville zette Oranje op voorsprong, waarna Tijjani Reijnders helemaal losging. De middenvelder scoorde drie keer voor de rust en voltooide zo zijn hattrick. Ook Jurriën Timber pikte twee doelpunten mee, terwijl Donyell Malen de zevende treffer voor zijn rekening nam. Griekenland had nauwelijks een antwoord op het Nederlandse aanvalsspel en beleefde een bijzonder pijnlijke avond.

Duitsland wint, Schotland mag juichen

Ook Duitsland deed een uitstekende zaak in de Nations League. De Duitsers wonnen met 1-3 op bezoek bij Servië. Een eigen doelpunt van Srdjan Babic en treffers van Florian Wirtz en Brajan Gruda bezorgden de bezoekers een ruime voorsprong. Babic scoorde later nog voor Servië, dat de wedstrijd uiteindelijk met negen spelers beëindigde na twee rode kaarten.

Schotland boekte eveneens een belangrijke overwinning. De ploeg van Sébastien Pocognoli won met 2-1 van Noord-Macedonië dankzij twee doelpunten van John McGinn. Elmin Rastoder had tussendoor de gelijkmaker gemaakt. Zwitserland liet daarentegen voor het eerst punten liggen in deze Nations League-campagne. Na vier opeenvolgende overwinningen moesten de Zwitsers tevreden zijn met een doelpuntenloos gelijkspel op het veld van Slovenië.

IJsland deelt zware pandoering uit

IJsland zorgde voor de tweede grote afstraffing van de avond. Bulgarije werd in eigen huis met 0-5 vernederd. Andri Gudjohnsen groeide met drie doelpunten uit tot de grote uitblinker, terwijl ook Orri Óskarsson scoorde. Een eigen doelpunt van Emil Tsenov vervolledigde de zware eindstand. Slowakije kwam dan weer niet verder dan een 2-2-gelijkspel tegen de Faeröer. Lukáš Haraslín redde in de slotfase nog een punt voor de thuisploeg.

Ook in de andere Nations League-wedstrijden vielen belangrijke resultaten te noteren. Moldavië won met 2-1 van Kazachstan, terwijl Estland met 0-1 ging winnen op het veld van Luxemburg. Andorra pakte de drie punten dankzij een 2-0-overwinning tegen Gibraltar. Azerbeidzjan haalde het dan weer met 0-1 op bezoek bij Liechtenstein.





Daarmee kwam een doelpuntrijke voetbalavond ten einde, waarin vooral Nederland en IJsland hun tegenstanders een bijzonder pijnlijke nederlaag bezorgden. De Rode Duivels komen pas zondag opnieuw in actie tegen Italië.