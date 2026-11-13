Verrassend nieuws voor Antwerp: jonge aanvaller krijgt plots grote kans bij nationale ploeg

Antwerp krijgt er onverwacht een international bij. Snayder Porozo, de amper negentienjarige aanvaller van de Great Old, is opgeroepen voor de nationale A-ploeg van Ecuador. Een bijzonder mooie opsteker voor de jonge speler, die oorspronkelijk met de beloften op pad was.

Porozo maakte deel uit van de Ecuadoriaanse U20, maar mag nu plots aansluiten bij de grote jongens. Volgens Ecuavisa heeft bondscoach Marcelo Gallardo beslist om hem door te schuiven na de blessure van Denil Castillo.

Gallardo geeft Porozo zijn kans

"We gaan Snayder Porozo van de U20 bij onze selectie halen. Hij bereidde zich hier de afgelopen dagen al met ons voor", vertelde Gallardo donderdag tijdens zijn persconferentie. De Antwerp-aanvaller krijgt zo de kans om zich te tonen tussen gevestigde namen als Moisés Caicedo, Piero Hincapié en Gonzalo Plata.

Ecuador speelt tijdens deze interlandperiode oefenwedstrijden tegen Costa Rica en Bolivia. Of Porozo ook daadwerkelijk zijn debuut zal maken, valt nog af te wachten. Alleen al zijn promotie naar de A-kern is echter een belangrijke stap in zijn jonge carrière.

Mooie beloning voor Antwerp-aanvaller

Porozo maakte afgelopen zomer de overstap van het Ecuadoriaanse Aucas naar Antwerp, waar hij een contract tot 2030 ondertekende. De aanvaller liet zich dit seizoen al opmerken met enkele doelpunten in de Jupiler Pro League.



Zijn prestaties zijn duidelijk niet onopgemerkt gebleven in zijn thuisland. Porozo krijgt nu de kans om zich op het hoogste internationale niveau te bewijzen. Ook voor Antwerp is het mooi nieuws dat een van zijn jonge aanvallers zo snel in beeld komt bij de nationale ploeg.