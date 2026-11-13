Zelfs de politiek bemoeit zich ermee: Engeland wil koppen in het voetbal wettelijk beperken

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
| 2 reacties
Zelfs de politiek bemoeit zich ermee: Engeland wil koppen in het voetbal wettelijk beperken

Het debat over de mogelijke gevolgen van koppen in het voetbal krijgt in Engeland steeds grotere proporties. Zelfs de politiek mengt zich nu in de discussie: Labour-politicus Grahame Morris heeft een voorstel ingediend bij het Britse parlement om het aantal kopballen tijdens voetbaltrainingen wettelijk te beperken.

De aanleiding zijn de groeiende zorgen over hersenschade en neurodegeneratieve aandoeningen bij voetballers. Uit onderzoek blijkt dat voetballers 3,5 keer meer kans hebben om te overlijden aan een neurodegeneratieve aandoening dan de algemene bevolking.

Politiek wil strengere maatregelen

"Het doel is om aandacht te vragen voor het groeiende bewijs dat herhaalde klappen tegen het hoofd, met name door het koppen van een voetbal, in verband brengt met een verhoogd risico op neurodegeneratieve ziekten", verklaarde Morris aan BBC Sport. Hij pleit ook voor betere voorlichting en een nationaal actieplan.

In Engeland bestaan al richtlijnen om de risico's te beperken. Zo is bewust koppen bij kinderen tot en met elf jaar in het amateurvoetbal uitgefaseerd. Professionele clubs krijgen dan weer het advies om spelers maximaal tien krachtige kopballen per trainingsweek te laten maken.

Ook premier mengt zich in debat

Volgens Judith Gates, oprichtster van Head Safe Football, volstaan die vrijwillige maatregelen niet. "Trainers en ouders zijn niet op de hoogte van de richtlijnen of het verbod. Of ze weten niet waarom die bestaan", klinkt het.


Ook de Britse premier Andy Burnham heeft zich inmiddels uitgesproken over de problematiek. Hij wil dat de Engelse voetbalwereld de link met dementie officieel erkent en werk maakt van een compensatieregeling voor getroffen oud-spelers. De FA benadrukt wel dat het onderzoek naar de langetermijngevolgen nog loopt. Het voorstel van Morris moet bovendien nog politiek behandeld worden. Voorlopig verandert er dus niets aan de bestaande regels.

2 reacties
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Premier League
Premier League Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers

Meer nieuws

Anderlecht en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar: op deze datum zullen we meer weten

Anderlecht en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar: op deze datum zullen we meer weten

11:01
Slechte start van RFC Liège en RSCA Futures kan grote gevolgen hebben voor het amateurvoetbal

Slechte start van RFC Liège en RSCA Futures kan grote gevolgen hebben voor het amateurvoetbal

10:40
Zeven trainers ontslagen in JPL: "Dat zegt vooral iets over het gebrek aan professionalisme bij onze clubs"

Zeven trainers ontslagen in JPL: "Dat zegt vooral iets over het gebrek aan professionalisme bij onze clubs"

10:20
1
Rode Duivels kennen hun opdracht tegen Italië: dit moet gebeuren om de kwartfinales te halen

Rode Duivels kennen hun opdracht tegen Italië: dit moet gebeuren om de kwartfinales te halen

09:40
Van Bommel is sinds gisteren zijn absolute held: Rode Duivel deelt emotioneel moment

Van Bommel is sinds gisteren zijn absolute held: Rode Duivel deelt emotioneel moment

09:16
Club Brugge krijgt meer nieuws over blessure Tresoldi bij Duitse beloften

Club Brugge krijgt meer nieuws over blessure Tresoldi bij Duitse beloften

09:00
1
Sterk! Italiaanse internationals nemen duidelijk standpunt in na respectloos gedrag van eigen fans

Sterk! Italiaanse internationals nemen duidelijk standpunt in na respectloos gedrag van eigen fans

08:40
2
Peter Vandenbempt geeft één Rode Duivel zowaar een... 11 op 10

Peter Vandenbempt geeft één Rode Duivel zowaar een... 11 op 10

08:20
1
PSV droomt van De Bruyne, maar krijgt meteen een koude douche uit Italië

PSV droomt van De Bruyne, maar krijgt meteen een koude douche uit Italië

08:00
Het was te verwachten: Doku toont meteen wie de baas is

Het was te verwachten: Doku toont meteen wie de baas is

07:40
6
Anderlecht-icoon lyrisch over Cvetkovic: "Ik hoop dat hij meer bereikt dan ik"

Anderlecht-icoon lyrisch over Cvetkovic: "Ik hoop dat hij meer bereikt dan ik"

07:20
Charles De Ketelaere hakt knoop door over zijn toekomst: Atalanta moet oplossing zoeken

Charles De Ketelaere hakt knoop door over zijn toekomst: Atalanta moet oplossing zoeken

07:00
Mark van Bommel voorspelt knaltransfer voor Rode Duivel: "Nu heb ik weer te veel gezegd"

Mark van Bommel voorspelt knaltransfer voor Rode Duivel: "Nu heb ik weer te veel gezegd"

23:00
🎥 Engeland juicht, Anderlecht-speler in de fout: Nations League zorgt voor spektakel

🎥 Engeland juicht, Anderlecht-speler in de fout: Nations League zorgt voor spektakel

22:54
Italië doet wat België niet kan: bleek Frankrijk gaat onderuit

Italië doet wat België niet kan: bleek Frankrijk gaat onderuit

22:46
Kevin De Bruyne vertelde niet alles, Van Bommel onthult extra fysieke problemen

Kevin De Bruyne vertelde niet alles, Van Bommel onthult extra fysieke problemen

22:30
Charles De Ketelaere haalt loftrompet boven voor Rode Duivel en maakt meteen één ding duidelijk

Charles De Ketelaere haalt loftrompet boven voor Rode Duivel en maakt meteen één ding duidelijk

22:15
Mark van Bommel trekt duidelijke conclusie na zege Rode Duivels

Mark van Bommel trekt duidelijke conclusie na zege Rode Duivels

22:02
Marc Degryse waarschuwt Rode Duivels na zege tegen Turkije: "Dat kan slecht aflopen"

Marc Degryse waarschuwt Rode Duivels na zege tegen Turkije: "Dat kan slecht aflopen"

21:40
2
Het houdt niet op: speler schreeuwt het uit van de pijn en Standard vreest zware blessure

Het houdt niet op: speler schreeuwt het uit van de pijn en Standard vreest zware blessure

21:20
2
Senne Lammens schittert tegen Turkije, maar heeft andere zorgen

Senne Lammens schittert tegen Turkije, maar heeft andere zorgen

21:05
Kevin De Bruyne onthult wat er aan de hand was tegen Turkije en reageert op PSV-geruchten

Kevin De Bruyne onthult wat er aan de hand was tegen Turkije en reageert op PSV-geruchten

20:47
Krijgt hij deze ongeziene straf? Twee sancties op tafel voor Owono na dood van Jesus de Miguel

Krijgt hij deze ongeziene straf? Twee sancties op tafel voor Owono na dood van Jesus de Miguel

20:30
1
Met dank aan Lammens en met bibbergeld: Rode Duivels hebben genoeg aan drie dolle minuten

Met dank aan Lammens en met bibbergeld: Rode Duivels hebben genoeg aan drie dolle minuten

19:53
Kevin De Bruyne zorgt voor verbazing na goal tegen Turkije: "Soms kan je hem echt niet volgen"

Kevin De Bruyne zorgt voor verbazing na goal tegen Turkije: "Soms kan je hem echt niet volgen"

20:15
Schok vlak voor WK van jonge Duivels: groot land haakt plots af uit angst voor veiligheid

Schok vlak voor WK van jonge Duivels: groot land haakt plots af uit angst voor veiligheid

20:00
Straffe transfer op komst? Van Bommel kent PSV als geen ander en heeft boodschap voor De Bruyne

Straffe transfer op komst? Van Bommel kent PSV als geen ander en heeft boodschap voor De Bruyne

19:40
Jacky Mathijssen legt uit: dit is waarom Vandenbroeck plots bij La Louvière terechtkwam

Jacky Mathijssen legt uit: dit is waarom Vandenbroeck plots bij La Louvière terechtkwam

19:20
Primeur voor Anderlecht-speler en hij mag zich direct opmaken voor duel tegen ploegmaat

Primeur voor Anderlecht-speler en hij mag zich direct opmaken voor duel tegen ploegmaat

19:00
Bob Peeters geeft pijnlijke reden voor ontslag van SK Beveren-trainer: "Dat was niet wie we wilden zijn"

Bob Peeters geeft pijnlijke reden voor ontslag van SK Beveren-trainer: "Dat was niet wie we wilden zijn"

18:40
Megatransfer Maxim De Cuyper op komst? Topclubs weten welke astronomische som ze moeten betalen

Megatransfer Maxim De Cuyper op komst? Topclubs weten welke astronomische som ze moeten betalen

18:20
PSV? Waarom dan geen terugkeer naar België voor De Bruyne? Waarom het nooit zal gebeuren

PSV? Waarom dan geen terugkeer naar België voor De Bruyne? Waarom het nooit zal gebeuren

18:00
2
Druk op Rode Duivels: "Niets minder dan een afgang anders"

Druk op Rode Duivels: "Niets minder dan een afgang anders"

17:40
Ex-Anderlecht en -Club Brugge-coach lyrisch over Belgisch talent: "Dit had ik niet verwacht"

Ex-Anderlecht en -Club Brugge-coach lyrisch over Belgisch talent: "Dit had ik niet verwacht"

17:20
Club Brugge krijgt slecht nieuws vanuit Duitsland: blessure Tresoldi en intussen hebben we meer info

Club Brugge krijgt slecht nieuws vanuit Duitsland: blessure Tresoldi en intussen hebben we meer info

16:35
Terugkeer van Carl Hoefkens naar de JPL? Hij staat op de lijst

Terugkeer van Carl Hoefkens naar de JPL? Hij staat op de lijst

16:20
4

Meer nieuws

Populairste artikels

Premier League

 Speeldag 10
Everton Everton 3-1 Coventry City Coventry City
Leeds United Leeds United 1-0 Tottenham Tottenham
Arsenal Arsenal 1-0 Hull City Hull City
Fulham Fulham 1-1 Newcastle United Newcastle United
Nottingham Forest Nottingham Forest 3-1 Manchester City Manchester City
Ipswich Town Ipswich Town 1-2 Bournemouth Bournemouth
Crystal Palace Crystal Palace 1-3 Liverpool FC Liverpool FC
Brighton Brighton 2-0 Brentford Brentford
Sunderland Sunderland 1-0 Chelsea Chelsea
Manchester United Manchester United 4-4 Aston Villa Aston Villa

Nieuwste reacties

SmurF SmurF over Het was te verwachten: Doku toont meteen wie de baas is Johnnie Walker Johnnie Walker over Zelfs de politiek bemoeit zich ermee: Engeland wil koppen in het voetbal wettelijk beperken Green kill Green kill over Zeven trainers ontslagen in JPL: "Dat zegt vooral iets over het gebrek aan professionalisme bij onze clubs" Johnnie Walker Johnnie Walker over Anderlecht kijkt met belangstelling toe: komt de terugkeer van Lukaku dichterbij? Alex Del Piero Alex Del Piero over Van Bommel passeert Spileers bij de Rode Duivels: reactie van Club-verdediger is verrassend Blackadder Blackadder over Club Brugge krijgt meer nieuws over blessure Tresoldi bij Duitse beloften Alex Del Piero Alex Del Piero over Peter Vandenbempt geeft één Rode Duivel zowaar een... 11 op 10 Goro Goro over Club Brugge en Union moeten oppassen: Philippe Albert is duidelijk Don Bozhinov Don Bozhinov over Sterk! Italiaanse internationals nemen duidelijk standpunt in na respectloos gedrag van eigen fans Bandencentrale Luyckx Bandencentrale Luyckx over PSV? Waarom dan geen terugkeer naar België voor De Bruyne? Waarom het nooit zal gebeuren Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved