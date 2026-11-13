Zelfs de politiek bemoeit zich ermee: Engeland wil koppen in het voetbal wettelijk beperken

Het debat over de mogelijke gevolgen van koppen in het voetbal krijgt in Engeland steeds grotere proporties. Zelfs de politiek mengt zich nu in de discussie: Labour-politicus Grahame Morris heeft een voorstel ingediend bij het Britse parlement om het aantal kopballen tijdens voetbaltrainingen wettelijk te beperken.

De aanleiding zijn de groeiende zorgen over hersenschade en neurodegeneratieve aandoeningen bij voetballers. Uit onderzoek blijkt dat voetballers 3,5 keer meer kans hebben om te overlijden aan een neurodegeneratieve aandoening dan de algemene bevolking.

Politiek wil strengere maatregelen

"Het doel is om aandacht te vragen voor het groeiende bewijs dat herhaalde klappen tegen het hoofd, met name door het koppen van een voetbal, in verband brengt met een verhoogd risico op neurodegeneratieve ziekten", verklaarde Morris aan BBC Sport. Hij pleit ook voor betere voorlichting en een nationaal actieplan.

In Engeland bestaan al richtlijnen om de risico's te beperken. Zo is bewust koppen bij kinderen tot en met elf jaar in het amateurvoetbal uitgefaseerd. Professionele clubs krijgen dan weer het advies om spelers maximaal tien krachtige kopballen per trainingsweek te laten maken.

Ook premier mengt zich in debat

Volgens Judith Gates, oprichtster van Head Safe Football, volstaan die vrijwillige maatregelen niet. "Trainers en ouders zijn niet op de hoogte van de richtlijnen of het verbod. Of ze weten niet waarom die bestaan", klinkt het.



Ook de Britse premier Andy Burnham heeft zich inmiddels uitgesproken over de problematiek. Hij wil dat de Engelse voetbalwereld de link met dementie officieel erkent en werk maakt van een compensatieregeling voor getroffen oud-spelers. De FA benadrukt wel dat het onderzoek naar de langetermijngevolgen nog loopt. Het voorstel van Morris moet bovendien nog politiek behandeld worden. Voorlopig verandert er dus niets aan de bestaande regels.