Zeven trainers ontslagen in JPL: "Dat zegt vooral iets over het gebrek aan professionalisme bij onze clubs"

De trainerscarrousel in de Jupiler Pro League draait opnieuw op volle toeren. Na amper elf speeldagen hebben al zeven clubs hun coach ontslagen. Vooral de voorbije anderhalve week was bijzonder hard: zes trainers kregen hun C4. Volgens professor Dirk De Corte zegt dat vooral iets over de manier waarop Belgische clubs worden geleid. Het gebrek aan geduld en professionalisme in de bestuurskamers valt daarbij op.

Na KV Kortrijk volgden in november STVV, Cercle Brugge, La Louvière, KRC Genk, SK Beveren en Zulte Waregem. Daarmee doet België zijn reputatie als trainerskerkhof opnieuw alle eer aan. In de vijf grootste Europese competities moest alleen Italië evenveel trainers laten vertrekken. In Engeland waren dat er slechts twee, in Duitsland zelfs maar één.

Belgische bestuurders reageren te emotioneel

Dirk De Corte, professor financieel management aan de UAntwerpen en docent aan de Pro League Business School, kijkt vooral naar de verantwoordelijken in de bestuurskamers. "Als je iemand moet ontslaan, zegt dat veel over het rekruteringsbeleid. De directie heeft dan toch een fout gemaakt en moet voor een groot deel in de eigen boezem kijken", stelt hij bij Sporza.

Volgens De Corte zeggen de ontslagen zelfs meer over het beleid van de clubs dan over de kwaliteiten van de trainers. "Het moet toch zijn dat onze bestuurders emotioneler reageren dan in het buitenland. Dat geduld hebben onze bestuurders blijkbaar niet, terwijl telkens blijkt dat het niet hoeft."

Hij wijst erop dat een trainersontslag op basis van wetenschappelijk onderzoek lang niet altijd voor betere resultaten zorgt. Een reeks slechte resultaten kan immers ook te maken hebben met blessures, pech of ongelukkige scheidsrechterlijke beslissingen. Over een volledig seizoen vlakken die factoren doorgaans weer uit. Dat noemt men de regressie naar het gemiddelde.

Afschaffing play-offs heeft niets veranderd

Opvallend is dat de afschaffing van de Relegation Play-offs geen verschil lijkt te maken. Vorig seizoen was de strijd om de gevreesde dertiende plaats een belangrijke bron van stress. Nu zakken alleen de laatste twee clubs rechtstreeks, maar ook dat heeft de paniek in de bestuurskamers niet weggenomen.



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De Corte haalt KV Mechelen aan als voorbeeld van geduld dat wel loont. Ondanks een bijzonder moeizame start met drie punten op 21 bleef Fred Vanderbiest aan boord. Met drie opeenvolgende overwinningen klom Malinwa vervolgens weer richting veilige middenmoot.

Ook de timing valt op: zes clubs gebruikten de interlandbreak om in te grijpen. "November is zo weer kerkhofmaand voor de trainers", besluit De Corte. Dat besturen een interlandbreak nodig hebben om tot een beslissing te komen, vindt hij veelzeggend. De vraag is dan ook niet alleen hoeveel trainers er nog zullen sneuvelen, maar vooral hoeveel clubs hun eigen verantwoordelijkheid durven te erkennen.