Zoon van Club Brugge-icoon droomt van Italië: Belgische topper in wording kiest voor Squadra Azzurra

Bij Club Brugge timmert Gianluca Okon-Engstler stevig aan de weg. De amper 17-jarige middenvelder is een vaste waarde bij Club NXT, maakt deel uit van de A-kern en geldt als een van de grote beloften van Blauw-Zwart. Toch zal hij niet snel voor de Rode Duivels uitkomen: zijn internationale toekomst ligt bij Italië.

Dat schrijft de Krant van West-Vlaanderen, die uitgebreid sprak met de zoon van Paul Okon. Die laatste is bij Club Brugge nog steeds een bekende naam. Hij won in 1995 de Gouden Schoen en speelde later onder meer voor Lazio Roma en Fiorentina. Ook zijn zonen Alessandro en Davide voetballen bij Club Brugge, terwijl oudste broer Paul Junior onlangs naar het Duitse 1. FC Köln verhuisde.

Italiaanse droom ondanks Australische roots

Gianluca werd geboren in Sydney en heeft Australische, Duitse en Italiaanse roots. Hij speelde eerder voor de Australische jeugdploegen, maar koos uiteindelijk voor Italië. Zijn Italiaanse grootmoeder langs vaderskant maakte die keuze mogelijk. "Voor de voetbalcultuur en de grote Italiaanse geschiedenis", verklaart hij zijn voorkeur. Deze zomer werd hij met Italië nog Europees kampioen bij de U17.

Een Belgische interlandcarrière lijkt uitgesloten. Okon-Engstler voelt zich naar eigen zeggen meer Australiër dan Belg, ondanks zijn jaren in België. Bovendien heeft hij geen Belgisch paspoort. Zijn grote droom is ooit door te breken bij de Italiaanse nationale ploeg. Zondag staat België tegenover Italië in de Nations League, al zal de jonge middenvelder die wedstrijd vooral vanuit het perspectief van zijn toekomstige voetbalbestemming bekijken.

Eerst doorbreken bij Club Brugge

Bij Club Brugge ligt de focus voorlopig volledig op zijn ontwikkeling. In mei verlengde de defensieve middenvelder zijn contract tot 2029. Hij kijkt veel voetbal om bij te leren en noemt Rodri zijn grote voorbeeld op de positie van nummer zes. Zijn ultieme droom op clubniveau is overigens niet de Serie A, maar FC Barcelona.

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Ook naast het veld staat alles in het teken van zijn voetbalcarrière. Okon-Engstler zit in zijn laatste jaar TSO Sport en hoopt daarna voluit profvoetballer te worden. Zijn vader volgt de ontwikkeling van zijn zonen van dichtbij en geeft geregeld advies. De ambitie is zelfs om ooit met zijn broers samen op het veld te staan.