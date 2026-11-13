Zulte Waregem pakt zowaar uit met pak rammel aan Franse topclub

Johan Walckiers
Johan Walckiers, voetbaljournalist
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Zulte Waregem pakt zowaar uit met pak rammel aan Franse topclub
Foto: © Photonews
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Zulte Waregem heeft na enkele moeilijke weken nog eens reden om te glimlachen. Essevee boekte een knappe overwinning in een oefenwedstrijd tegen Olympique Marseille. Het werd 4-1 voor de West-Vlamingen, die zo een flinke mentale opsteker kunnen gebruiken na een woelige periode.

De doelpunten vielen bovendien mooi gespreid over de wedstrijd. Dierickx opende na twaalf minuten de score, waarna Mbaye er in de 35ste minuut 2-0 van maakte. Zulte Waregem mocht dus met een comfortabele voorsprong de rust in.

Na de rust ging Essevee gewoon door op zijn elan. In de 59ste minuut zorgde Akpa voor de 3-0, waarna Niang tien minuten later zelfs een vierde West-Vlaamse treffer tegen de touwen werkte. Marseille kon in de slotminuut nog milderen via Ali, maar de overwinning kwam niet meer in gevaar.

Welgekomen opsteker na woelige periode

De overwinning komt op een bijzonder welkom moment voor Zulte Waregem. Essevee kende een moeilijke periode in de competitie en verloor zondag nog met 4-1 op het veld van STVV. Daarmee bleef de ploeg achter met amper elf punten uit elf wedstrijden en een veertiende plaats in het klassement.

Donderdag kwam daar ook nog het vertrek van Michael Beale bovenop. De Engelse trainer en Zulte Waregem beëindigden hun samenwerking in onderling overleg na gesprekken over de toekomstvisie van de club. Beale was amper enkele maanden aan de slag en vertrekt na twaalf wedstrijden. Assistent Steve Colpaert neemt voorlopig de sportieve leiding over.

Met vertrouwen richting hervatting van competitie

De ruime overwinning tegen Marseille is dus een welkome opsteker voor de spelersgroep en de tijdelijke technische staf. Een oefenwedstrijd is uiteraard geen competitievoetbal, maar vier doelpunten maken tegen een tegenstander van dat kaliber kan wel voor een mentale boost zorgen. Zeker na de recente resultaten en de trainerswissel.

Na de interlandbreak wacht op 21 november een thuiswedstrijd tegen Antwerp. Essevee zal dan moeten bewijzen dat het de positieve signalen uit deze oefenmatch ook kan doortrekken naar de competitie.

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