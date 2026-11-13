Zware straf voor doelman Owono na dood van Jesús de Miguel: beslissing is gevallen

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Zware straf voor doelman Owono na dood van Jesús de Miguel: beslissing is gevallen
Foto: © Photonews

Jesús Owono kent zijn straf na het tragische incident tijdens de wedstrijd tussen CD Tenerife en FC Andorra. De doelman heeft twaalf wedstrijden schorsing gekregen na de botsing met Jesús de Miguel, die later aan zijn verwondingen overleed. Daarmee komt er duidelijkheid over de sportieve sanctie in een zaak die de Spaanse voetbalwereld diep heeft geraakt.

Het incident vond plaats op 2 november, tijdens de slotfase van de wedstrijd. Owono kwam uit zijn doel en raakte De Miguel hard met zijn knie. De aanvaller werd op het veld verzorgd en vervolgens naar het ziekenhuis gebracht, waar hij later overleed. De doelman kreeg voor zijn actie een rechtstreekse rode kaart.

Spaanse voetbalbond legt maximumstraf op

Het Disciplinaire Comité van de Spaanse voetbalbond heeft vrijdag beslist om Owono twaalf wedstrijden te schorsen. Volgens de officiële beslissing gaat het om een ernstige overtreding onder artikel 102 van het disciplinaire reglement. De doelman krijgt ook een bijkomende geldboete.

Dat artikel voorziet een schorsing van vier tot twaalf wedstrijden voor gewelddadig optreden tijdens het spel met ernstige gevolgen voor een tegenstander. De Spaanse voetbalbond heeft dus de zwaarst mogelijke sportieve sanctie binnen die bepaling opgelegd.

Toekomst van Owono blijft onzeker

De tragedie heeft ook een enorme impact op de doelman zelf. Owono heeft het bijzonder moeilijk met de gebeurtenissen. Zijn trainer Carles Manso vertelde donderdag nog dat de club hem alle tijd en ruimte wil geven om de situatie te verwerken.

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Volgens Manso is het voorlopig niet duidelijk wanneer Owono opnieuw zal voetballen. Er verschenen eerder berichten dat de doelman zelfs overweegt om zijn carrière te beëindigen, maar zijn trainer benadrukte dat daarover nog geen beslissing is genomen. FC Andorra wil hem blijven ondersteunen, ongeacht hoe zijn toekomst eruitziet.

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