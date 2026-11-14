🎥 David Hubert trekt zijn voetbalschoenen weer aan ... en scoort

🎥 David Hubert trekt zijn voetbalschoenen weer aan ... en scoort
Foto: © photonews
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Union Saint-Gilloise benut de interlandbreak om wedstrijdritme op te doen met oefenduels. Niet alleen de spelers, ook de stafleden kwamen daarbij in actie.

Terwijl de interlandbreak bij heel wat clubs voor nervositeit zorgt, heerst er rust bij Union Saint-Gilloise. De Brusselaars draaien mee aan de top en konden de voorbije dagen in alle sereniteit verder werken.

De A-kern hield het ritme vast met een overtuigende 5-1-zege tegen Dender. Tegelijk raakt de ziekenboeg stilaan leger, al blijven Mateo Biondic en Kevin Mac Allister nog langere tijd buiten strijd. Op het oefencentrum bleef het deze keer niet bij een wedstrijd voor de spelersgroep alleen.

Hubert met rugnummer tien

Ook de technische staf trok de voetbalschoenen aan voor een ontspannen partij op het trainingscomplex. Als hoofdtrainer kreeg David Hubert het privilege van rugnummer tien. Hij liet zich niet onbetuigd en pikte zelfs een doelpunt mee.

Een overwinning leverde die treffer Hubert en zijn ploeg niet op. De tegenstander, met onder anderen de sportief directeur, materiaalverzorgers, kinesisten en fysieke trainers, trok uiteindelijk aan het langste eind.

Mocht de selectie ooit zwaar geteisterd worden door blessures, dan weet Union dus dat het nog een extra optie heeft. Voorlopig blijft Hubert natuurlijk gewoon langs de lijn staan. Sinds de terugkeer van Union in de Jupiler Pro League kan hij zelfs uitpakken met het beste puntenaverage per wedstrijd van alle trainers van de club.

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