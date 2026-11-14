🎥 Dit had niemand zien aankomen: Ronaldinho maakt spectaculaire voetbalcomeback in Italië

Robbie Maes, voetbaljournalist
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🎥 Dit had niemand zien aankomen: Ronaldinho maakt spectaculaire voetbalcomeback in Italië
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Het nieuws dat Ronaldinho opnieuw zou gaan voetballen, sloeg halverwege juni in als een bom. De Braziliaanse ex-ster, intussen 46 jaar, tekende toen een contract bij Ravenna, een club uit de Italiaanse derde klasse. Zondag volgt zijn langverwachte debuut tegen Forli.

Vrijdag landde Ronaldinho met een privéjet in de Italiaanse stad. Daar maakte hij meteen kennis met zijn nieuwe ploeggenoten tijdens een gezamenlijk diner. Vandaag stond hij voor het eerst op het trainingsveld en werkte hij de laatste training af voor zijn debuut.

Het wordt voor de Braziliaan zijn eerste officiële wedstrijd in ruim elf jaar. Zijn laatste optreden dateert van 26 september 2015, toen hij nog uitkwam voor het Braziliaanse Fluminense. Dat hij nu op 46-jarige leeftijd opnieuw een officiële wedstrijd speelt, blijft bijzonder. Meer nog: trainer Andrea Mandorlini bevestigde dat de baltovenaar meteen in de basis start.

Enorme belangstelling voor debuut

Zijn terugkeer draait natuurlijk niet alleen om het sportieve. De komst van Ronaldinho zorgt voor een enorme belangstelling bij Ravenna. De vraag naar tickets is zo groot dat de club zelfs een extra tribune heeft moeten plaatsen voor het duel met Forlì. Een mooie opsteker voor de Italiaanse derdeklasser. 

Ronaldinho groeide tijdens zijn carrière uit tot een van de beste voetballers ter wereld. De Braziliaan speelde onder meer voor PSG, Barcelona en AC Milan, maar vooral bij de Catalaanse topclub maakte hij indruk. Hij won er onder meer de Champions League en kreeg in 2005 de Ballon d'Or.

Zondag kan Ronaldinho zijn comeback nog wat extra glans geven met een doelpunt. Als hij erin slaagt te scoren, bereikt hij de kaap van 300 officiële profdoelpunten. Een mooie mijlpaal voor de Braziliaan, al verbleekt die natuurlijk een beetje bij de duizend doelpunten waar Cristiano Ronaldo nog altijd naar streeft.

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Brazilië
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