🎥 Eerbetoon aan Ronaldo draait uit op complete afgang: Denemarken bezorgt Portugal een fikse kater

Het afscheid van Cristiano Ronaldo heeft Portugal geen vleugels gegeven. Integendeel: in de eerste wedstrijd zonder zijn iconische aanvoerder kregen de Portugezen meteen een zware klap te verwerken.

Voor de aftrap was Ronaldo nochtans overal aanwezig. De Portugese spelers betraden het veld in shirts met zijn naam en rugnummer 7, terwijl de supporters een indrukwekkende tifo ontrolden. In de zevende minuut werd het spel zelfs even stilgelegd. Het hele stadion veerde recht voor een minutenlang applaus.

Denemarken slaat toe na de pauze

Tegen het Denemarken van bondscoach en ex-Anderlecht-trainer Brian Riemer begonnen de Portugezen nochtans behoorlijk. Maar vlak voor rust sloeg het noodlot toe. Ruben Dias beroerde een voorzet met de hand in het strafschopgebied en Pierre-Emile Höjbjerg liet de uitgelezen kans niet liggen: 0-1.

Na de pauze werd de Portugese avond helemaal een drama. Amper enkele minuten na de hervatting verdubbelde Denemarken de voorsprong. Hojlund trapte een voorzet van Mikkel Damsgaard in één tijd tegen de netten: 0-2. Dezelfde Deense spits maakte er niet veel later zelfs 0-3 van.

😳 | No CR7, no party? 🕺❌ #NationsLeague https://t.co/AU563LCufb — DAZN België (@DAZN_BENL) November 14, 2026

De Ronaldo-avond veranderde zo in een ware afgang. Zelfs zijn vervanger met rugnummer 7, Club Brugge-speler Carlos Forbs, kon tijdens zijn invalbeurt niets meer forceren. Integendeel, het werd zelfs nog pijnlijker voor de thuisploeg toen Joachim Andersen een kwartier voor tijd de 0-4 binnenkopte.



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Portugal ontsnapt aan sportieve schade

Bernardo Silva kon in het absolute slot nog de eer redden met de 1-4, maar de schade was al lang aangericht. Sportief heeft de nederlaag weinig gevolgen voor Portugal, dat met twaalf punten aan de leiding blijft. Voor de Denen was het dan weer een droomavond: ze staan met één been in de kwartfinales van de Nations League. Al moeten ze daarvoor nog voorbij Noorwegen, dat eerder op de avond met 3-1 won van Wales.