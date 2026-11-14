🎥 Eerbetoon aan Ronaldo draait uit op complete afgang: Denemarken bezorgt Portugal een fikse kater

Robbie Maes, voetbaljournalist
| Reageer
🎥 Eerbetoon aan Ronaldo draait uit op complete afgang: Denemarken bezorgt Portugal een fikse kater
Foto: © photonews
Volg Voetbalkrant nu ook via Google!

Het afscheid van Cristiano Ronaldo heeft Portugal geen vleugels gegeven. Integendeel: in de eerste wedstrijd zonder zijn iconische aanvoerder kregen de Portugezen meteen een zware klap te verwerken.

Voor de aftrap was Ronaldo nochtans overal aanwezig. De Portugese spelers betraden het veld in shirts met zijn naam en rugnummer 7, terwijl de supporters een indrukwekkende tifo ontrolden. In de zevende minuut werd het spel zelfs even stilgelegd. Het hele stadion veerde recht voor een minutenlang applaus.

Denemarken slaat toe na de pauze

Tegen het Denemarken van bondscoach en ex-Anderlecht-trainer Brian Riemer begonnen de Portugezen nochtans behoorlijk. Maar vlak voor rust sloeg het noodlot toe. Ruben Dias beroerde een voorzet met de hand in het strafschopgebied en Pierre-Emile Höjbjerg liet de uitgelezen kans niet liggen: 0-1.

Na de pauze werd de Portugese avond helemaal een drama. Amper enkele minuten na de hervatting verdubbelde Denemarken de voorsprong. Hojlund trapte een voorzet van Mikkel Damsgaard in één tijd tegen de netten: 0-2. Dezelfde Deense spits maakte er niet veel later zelfs 0-3 van.

De Ronaldo-avond veranderde zo in een ware afgang. Zelfs zijn vervanger met rugnummer 7, Club Brugge-speler Carlos Forbs, kon tijdens zijn invalbeurt niets meer forceren. Integendeel, het werd zelfs nog pijnlijker voor de thuisploeg toen Joachim Andersen een kwartier voor tijd de 0-4 binnenkopte.

Lees ook... 🎥 Ondanks alle heisa: Portugal brengt indrukwekkend eerbetoon aan Cristiano Ronaldo

Portugal ontsnapt aan sportieve schade

Bernardo Silva kon in het absolute slot nog de eer redden met de 1-4, maar de schade was al lang aangericht. Sportief heeft de nederlaag weinig gevolgen voor Portugal, dat met twaalf punten aan de leiding blijft. Voor de Denen was het dan weer een droomavond: ze staan met één been in de kwartfinales van de Nations League. Al moeten ze daarvoor nog voorbij Noorwegen, dat eerder op de avond met 3-1 won van Wales.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Nations League A
Nations League A Nieuws Kalender Download kalender Groepen Statistieken Transfers
Denemarken
Portugal
Cristiano Ronaldo

Meer nieuws

Meer nieuws

Populairste artikels

Nations League A

 Speeldag 6
Kroatië Kroatië 20:45 Tsjechië Tsjechië
België België 20:45 Italië Italië
Frankrijk Frankrijk 20:45 Turkije Turkije
Spanje Spanje 20:45 Engeland Engeland
Griekenland Griekenland 16/11 Servië Servië
Duitsland Duitsland 16/11 Nederland Nederland
Wales Wales 17/11 Portugal Portugal
Denemarken Denemarken 17/11 Noorwegen Noorwegen

Nieuwste reacties

Dondervlieg Dondervlieg over KRC Genk hakt knoop door na ontslag Thorup: Timmy Simons wordt nieuwe hoofdtrainer Eldonte Eldonte over Bondsparket grijpt in en is zéér duidelijk voor Ivan Leko na relletje rond Club-Anderlecht Kevin DB Kevin DB over Opportuniteit voor Belgische clubs? Ex-Union-sensatie mag beschikken bij Duitse topclub JaKu JaKu over PSV kan Kevin De Bruyne verlossen van een bijzonder vervelende situatie filip.dhose filip.dhose over Nicky Hayen op weg naar nieuwe club: onderhandelingen al gestart Hurlu Dedju Hurlu Dedju over Zware straf voor doelman Owono na dood van Jesús de Miguel: beslissing is gevallen CringeMedia CringeMedia over Anderlecht en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar: op deze datum zullen we meer weten RememberLierse RememberLierse over Grote domper voor Rode Duivels: Romelu Lukaku zal er niet bij zijn CringeMedia CringeMedia over Verrassend nieuws voor Antwerp: jonge aanvaller krijgt plots grote kans bij nationale ploeg Steven Debruyne & Kevin Defour Steven Debruyne & Kevin Defour over Ferme domper voor KV Kortrijk: Disciplinaire Raad bevestigt slecht nieuws Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved