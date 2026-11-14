🎥 Met dank aan Haaland en Nusa: Noorwegen doet uitstekende zaak in Nations League

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Noorwegen heeft vandaag een belangrijke overwinning geboekt in de Nations League. De Noren haalden het met 3-1 van Wales en houden zo uitzicht op de kwartfinales.

Noorwegen begon nochtans goed aan de groepsfase met een overwinning tegen Denemarken. Daarna liep het echter drie keer op rij mis. De Noren verloren telkens met 2-1 en hadden tegen Wales dus dringend een nieuwe driepunter nodig.

In Oslo kwam de wedstrijd aanvankelijk maar moeilijk op gang. Na het eerste doelpunt kwam er echter meer leven in de brouwerij. Noorwegen trok uiteindelijk met 3-1 aan het langste eind, al moesten de thuisfans daar wel even op wachten.

Antonio Nusa opende de score voor de Noren. Ook Andreas Schjelderup en Erling Haaland vonden de weg naar het doel. David Brooks scoorde nog tegen voor Wales, maar kon de Noorse overwinning niet meer verhinderen.

🇳🇴 | Antonio Nusa banger alert! 🚨💥 #NationsLeague https://t.co/9Q2p4JxbHG — DAZN België (@DAZN_BENL) November 14, 2026

Dankzij de drie punten klimt Noorwegen naar zes punten. Daarmee blijft de tweede plaats en een ticket voor de kwartfinales binnen bereik. Dinsdag wacht nog een Scandinavisch onderonsje tegen Denemarken.





Wales moet vrezen voor laatste plaats

Wales is intussen uitgeschakeld voor de laatste acht. De ploeg van bondscoach Craig Bellamy moet tegen Portugal vooral proberen de laatste plaats te vermijden.

Om 20.45 uur gaat de Nations League verder met nog enkele interessante affiches. Zo komt Portugal voor het eerst in actie zonder Cristiano Ronaldo. Carlos Forbs neemt alvast het iconische rugnummer 7 over en krijgt mogelijk meteen een belangrijke rol in het duel met Denemarken.