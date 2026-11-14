🎥 Ondanks alle heisa: Portugal brengt indrukwekkend eerbetoon aan Cristiano Ronaldo

Robbie Maes, voetbaljournalist
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🎥 Ondanks alle heisa: Portugal brengt indrukwekkend eerbetoon aan Cristiano Ronaldo
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Na 23 jaar bij de nationale ploeg hangt Cristiano Ronaldo zijn interlandshirt definitief aan de haak. Dat historische moment lieten ze in Portugal, ondanks de heisa van afgelopen maanden, niet zomaar passeren. Met een reeks bijzondere eerbetonen werd de 41-jarige superster uitgebreid in de bloemetjes gezet. Zelfs het iconische rugnummer 7 krijgt voortaan een opvallende make-over.

De Portugese voetbalbond onthulde enkele uren voor de aftrap van Portugal-Denemarken een nieuw ontwerp van het rugnummer 7. Daarbij wordt een horizontale streep door het cijfer getrokken, zodat niemand ooit nog exact hetzelfde nummer kan dragen als Ronaldo.

"Tijd om met een nieuwe 7 te starten. Want er is er een die er voor eeuwig zal zijn", klinkt het bij de Portugese voetbalbond. "Vanaf vandaag zien we een nieuwe 7 op het shirt, maar met dezelfde kernboodschap en dezelfde trots. Het vorige nummer blijft bewaard als een symbool van een geschiedenis die nooit vergeten zal worden."

Club Brugge-winger krijgt bijzondere eer

Opvallend genoeg kreeg niemand minder dan Club Brugge-winger Carlos Forbs de eer om als eerste het aangepaste rugnummer te dragen. De Portugese flankaanvaller begon weliswaar op de bank, maar mocht zich zo toch een klein stukje voetbalgeschiedenis toe-eigenen.

Ook de elf basisspelers brachten een bijzonder eerbetoon aan hun voormalige kapitein. Bij het betreden van het veld droegen ze allemaal rugnummer 7. Vlak voor de aftrap wisselden ze die shirts in voor hun gebruikelijke rugnummers. Het initiatief kwam er na overleg tussen de voorzitter van de Portugese voetbalbond, bondscoach Jorge Jesus en de aanvoerders Bernardo Silva, Ruben Dias en Bruno Fernandes.

Applaus in zevende minuut

De eerbetuigingen hielden daar niet op. In het Estádio Municipal in Braga werd ook in de zevende minuut massaal geapplaudisseerd voor CR7. Op de tribunes was bovendien een indrukwekkende tifo te zien en ook spandoeken met de boodschap "Bedankt, kapitein" waren alomtegenwoordig.

De wedstrijd tegen Denemarken, die om 20.45 uur op gang werd getrapt, stond zo volledig in het teken van het afscheid van de Portugese superster. 

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