Belg wordt overladen met lof: "In de categorie van Messi en Ronaldo"

Guus Hiddink blijft bijzonder hoog oplopen met Eden Hazard. De voormalige Nederlandse toptrainer blikt naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag terug op zijn indrukwekkende carrière.

Hiddink werkte tijdens zijn trainerscarrière met heel wat wereldsterren. Bij Chelsea kreeg hij ook Eden Hazard onder zijn hoede, tijdens het seizoen 2015/16. De Belg maakte destijds een enorme indruk op de Nederlander. Wanneer Hiddink gevraagd wordt naar de beste spelers met wie hij ooit samenwerkte, denkt hij onder meer terug aan zijn periode bij Chelsea.

Hiddink vergelijkt Hazard met absolute wereldtop

"Maar hem kon ik in de categorie met Ronaldo en Messi zetten", vertelt Hiddink aan Voetbal International. Vooral de technische kwaliteiten van Hazard zijn de voormalige trainer bijgebleven. Hiddink herinnert zich hoe de Belg met het grootste gemak tegenstanders voorbijging, zelfs wanneer hij nauwelijks ruimte kreeg.

Hazard kon volgens hem vanuit stilstand van richting veranderen en zomaar één of twee verdedigers uitschakelen. "Als je daar nu beelden van ziet, dat is fantastisch", klinkt het vol bewondering.

Toch beseft Hiddink dat de voormalige Rode Duivel nooit dezelfde indrukwekkende statistieken heeft kunnen voorleggen als Messi en Ronaldo. Vooral de vele blessures speelden daarin volgens hem een belangrijke rol.



De Belg beleefde zijn beste jaren bij Chelsea, waarmee hij onder meer twee keer de Premier League en twee keer de Europa League won. Zijn overstap naar Real Madrid in 2019 draaide uiteindelijk op een teleurstelling uit. Door aanhoudend blessureleed kon Hazard zijn uitzonderlijke kwaliteiten in Spanje veel te weinig tonen.