Belgische international krijgt de volle laag: "Onbegrijpelijk"

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Belgische international krijgt de volle laag: "Onbegrijpelijk"
Foto: © photonews
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De beslissing van Koni De Winter om een oproep voor de Rode Duivels te weigeren, blijft voor verbazing zorgen. De verdediger ziet Nathan Ngoy en Brandon Mechele indruk maken bij de nationale ploeg, maar krijgt zelf voorlopig weinig kansen. Verschillende analisten hebben echter weinig begrip voor zijn houding.

"Voor mij blijft dat onbegrijpelijk. Op je 24ste zeggen dat je niet komt als je niet mag spelen, daar heb ik het moeilijk mee", vertelt Jelle Vossen aan Het Nieuwsblad. Hij houdt wel rekening met een mogelijke persoonlijke reden. "Misschien speelde het mee dat hij pas vader is geworden. Ik hoop het ergens."

Mechele als voorbeeld voor De Winter

Vossen vindt vooral dat De Winter meer geduld moet tonen. "Want als het puur over het aantal speelminuten gaat, dan denk ik: 'Misschien moet je eens babbelen met Brandon Mechele'. Als je ziet hoelang díé heeft moeten wachten op een kans..."

Ook Tessa Wullaert verwijst naar het voorbeeld van Mechele. "Bijt nog wat door zoals Brandon, zou ik zeggen. Ik had nooit gedacht dat hij een vaste waarde zou worden bij de nationale ploeg, maar nu vormt hij een topduo met Ngoy."

Franky Van der Elst begrijpt evenmin waarom De Winter nu afhaakt. "Het is ook niet dat De Winter voor de rest tegen ik-weet-niet-wie moet opboksen. Hij ging zeker nog kansen krijgen." Steven Defour sluit zich daarbij aan. "Als Ngoy donderdag geel had gepakt, was hij geschorst en moest Van Bommel al wisselen. Maar het is wel zo dat De Winter in het verleden al kansen heeft gehád. Hij heeft ze alleen niet gegrepen."

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Van der Elst hoopt vooral dat de verdediger zijn beslissing nog eens herbekijkt. "Ik snap wel dat je in een emotionele bui eens 'foert' denkt, maar misschien moet Koni er toch nog eens over nadenken." De boodschap van de analisten is duidelijk: De Winter hoeft zijn toekomst bij de Rode Duivels nog niet op te geven, maar zal geduld moeten tonen om opnieuw zijn kans te krijgen.

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