Bondsparket grijpt in en is zéér duidelijk voor Ivan Leko na relletje rond Club-Anderlecht

Robbie Maes, voetbaljournalist
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Bondsparket grijpt in en is zéér duidelijk voor Ivan Leko na relletje rond Club-Anderlecht
Foto: © Photonews
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Na het 1-1-gelijkspel tussen Club Brugge en Anderlecht uitte trainer Ivan Leko stevige kritiek op de arbitrage en vooral op scheidsrechter Jasper Vergoote. Het bondsparket kon die uitspraken maar weinig appreciëren en tikt Leko nu op de vingers, zo meldt Het Nieuwsblad.

"De beste refs zijn degenen die je niet opmerkt. Deze keer was hij de man van de match. Dan lijkt het alsof je als scheidsrechter vooral de show wil opvoeren." 

Met die woorden haalde Leko na de topper stevig uit naar Vergoote. Vooral de gelijkmaker van Anderlecht-spits Cvetkovic zat hem hoog. Volgens hem en heel Club Brugge had het doelpunt afgekeurd moeten worden na een voorafgaande trekfout op verdediger Brandon Mechele. 

Het Referee Department kwam intussen met een andere conclusie. Volgens de scheidsrechterscommissie was er geen reden om de treffer af te keuren. Het bondsparket kon de uitspraken van Leko evenmin smaken en beschouwde zijn kritiek als ongepast. De trainer krijgt daarom een officiële verwittiging. 

Volgende keer dreigt zwaardere sanctie 

Leko komt er voorlopig dus vanaf met een waarschuwing. Toch is het verhaal daarmee niet helemaal afgesloten. Als de Kroaat zich in de toekomst opnieuw op een gelijkaardige manier uitlaat over de arbitrage, dreigt een zwaardere sanctie. Een schorsing behoort dan tot de mogelijkheden. 

Ook de uitspraken van Hans Vanaken werden onder de loep genomen. De aanvoerder van Club Brugge had na de wedstrijd in DAZN geopperd dat de VAR misschien beter afgeschaft zou worden. Het bondsparket besloot die zaak echter te laten rusten. 

Anderlecht wacht mogelijk nog een sanctie 

De topper tussen Club Brugge en Anderlecht kreeg achteraf nog een opvallend staartje. Het duel eindigde op 1-1, maar nadien kwam aan het licht dat paars-wit één Belgische speler te weinig op het wedstrijdblad had staan. De voetbalbond onderzoekt die administratieve blunder. Een geldboete en een forfaitnederlaag van 5-0 behoren tot de mogelijkheden voor paars-wit. 

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