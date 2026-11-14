Borussia Dortmund zwicht voor supporters: grote beslissing kost club handenvol geld

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Borussia Dortmund zwicht voor supporters: grote beslissing kost club handenvol geld
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Borussia Dortmund heeft een opvallende beslissing genomen. De Duitse topclub heeft aangekondigd dat de omstreden samenwerking met wapenfabrikant Rheinmetall niet wordt verlengd. Daarmee komt een einde aan een sponsordossier dat al jarenlang voor protest zorgde bij de supporters.

Dortmund sloot in 2024 een overeenkomst met Rheinmetall, een van de grootste Duitse producenten van militair materieel. De samenwerking veroorzaakte onmiddellijk heel wat commotie. Verschillende supportersgroepen vonden dat een voetbalclub zich niet mocht verbinden aan een wapenfabrikant.

Tijdens de algemene ledenvergadering van 2024 stemden de leden zelfs voor een voorstel om het contract niet te verlengen. Vrijdag bevestigde Dortmund dat de samenwerking op 30 juni 2027 afloopt.

Dortmund betaalt financiële prijs

Algemeen directeur Carsten Cramer erkende dat de kritiek van de achterban een belangrijke rol speelde. "We kennen de kritiek van onze leden en van sommige fans", verklaarde hij op de officiële clubwebsite. Toch benadrukte Cramer dat de beslissing ook financiële gevolgen heeft. "Dat beperkt onze financiële speelruimte. We moeten geplande investeringen opnieuw prioriteren", gaf hij toe.

Opvallend genoeg verdwijnt Rheinmetall niet helemaal uit Dortmund. De wapenfabrikant behoudt een loge in het Signal Iduna Park. Ook de gezamenlijke maatschappelijke projecten, waaronder initiatieven voor Oekraïense kinderen, blijven bestaan.


De reclame-uitingen van Rheinmetall verdwijnen na afloop van het contract wel uit het stadion. Voor de supporters is het een belangrijke overwinning, al betaalt Dortmund daar dus ook een financiële prijs voor.

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