Clublegende van Anderlecht wilde gratis terugkeren, maar kreeg het deksel op de neus

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Clublegende van Anderlecht wilde gratis terugkeren, maar kreeg het deksel op de neus
Foto: © Photonews
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Walter Baseggio heeft een opvallende onthulling gedaan over RSC Anderlecht. De voormalige middenvelder wilde zijn oude club graag helpen bij het transferbeleid en was zelfs bereid om dat volledig gratis te doen. Toch ging paars-wit niet op zijn voorstel in.

In een interview met La Dernière Heure vertelt de 47-jarige Baseggio dat hij zelf contact opnam met Michael Verschueren. Hij hoopte een rol te kunnen spelen binnen de scoutingcel, maar Anderlecht had andere plannen. Een beslissing die de voormalige Rode Duivel naar eigen zeggen respecteert.

Baseggio haalt stevig uit naar transferbeleid

De voormalige middenvelder is ervan overtuigd dat Anderlecht de afgelopen jaren heel wat verkeerde keuzes heeft gemaakt op de transfermarkt. Volgens hem zou de club meer gebruik moeten maken van de ervaring van voormalige spelers.

Baseggio pleit daarom voor een scoutingcel met oud-spelers die Anderlecht door en door kennen. Zij zouden niet alleen het talent, maar ook de mentaliteit van mogelijke aanwinsten kunnen beoordelen.

"De directie heeft de afgelopen tien jaar miljoenen uitgegeven aan transfers. Als ik mijn zegje had mogen doen, was meer dan de helft niet gekomen", zei hij.

Ook de huidige manier van scouten krijgt kritiek. Volgens Baseggio wordt er te veel vertrouwd op data en te weinig op het daadwerkelijk bekijken van spelers.

De voormalige middenvelder blijft ondanks alles nauw betrokken bij het wel en wee van paars-wit. Hij zou zijn ervaring graag inzetten om Anderlecht opnieuw naar de top te helpen, maar voorlopig lijkt een terugkeer achter de schermen niet aan de orde.

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