Complete chaos bij Japan-Brazilië: Ancelotti en Raphinha gaan door het lint

Brazilië heeft zaterdag een bijzonder pijnlijke nederlaag geleden tegen Japan. De Seleção verloor de oefenwedstrijd in Singapore met 3-2, ondanks twee prachtige doelpunten van Vinícius Júnior. Vooral de slotfase liep volledig uit de hand. De Brazilianen waren woedend op de scheidsrechter en zagen zowel bondscoach Carlo Ancelotti als Raphinha met rood van het veld gestuurd worden.

Japan begon bijzonder sterk aan de wedstrijd. Takefusa Kubo opende na een kwartier de score en amper vier minuten later verdubbelde Keito Nakamura de voorsprong. Brazilië had aanvankelijk weinig antwoorden, maar kon dankzij een schitterend afstandsschot van Vinícius Júnior in de 33e minuut toch nog voor de rust milderen.

Vinícius Júnior sleept Brazilië terug in de wedstrijd

Ook na de pauze bleef Brazilië op zoek gaan naar de gelijkmaker. In de 75e minuut was het opnieuw Vinícius Júnior die met een knappe afstandstreffer de 2-2 op het bord zette. Even later raakte invaller Endrick zelfs nog de lat. De Brazilianen leken plots op weg naar een spectaculaire comeback.

Maar in de blessuretijd sloeg Japan alsnog toe. Tatsuhiro Sakamoto profiteerde van een afgeweken schot en maakte de 3-2. De Brazilianen waren echter van mening dat Takumi Minamino eerder in de aanval een overtreding had begaan op João Gomes. De scheidsrechter liet doorspelen en keurde het doelpunt goed.

Ancelotti en Raphinha verliezen hun geduld

Daarop ontstond complete chaos. Verschillende Braziliaanse spelers omsingelden de scheidsrechter, terwijl ook mensen van de bank het veld betraden. Ancelotti ging verhaal halen en kreeg rood. Ook Raphinha, die op dat moment al gewisseld was, werd wegens hevig protest uitgesloten.

🚨🚨| Raphinha and Carlo Ancelotti have been SENT OFF for Protesting. 🟥😳 https://t.co/YoXrZW9N0U



— Kalshi FC (@KalshiFC) November 14, 2026

Na afloop spaarde Ancelotti de wedstrijdleiding niet. "Het resultaat werd beïnvloed door de houding van de scheidsrechter. Hij heeft niet de ervaring om zo'n wedstrijd te leiden", verklaarde hij. Voor Brazilië eindigde de avond echter in een enorme ontgoocheling. Raphinha mist door zijn rode kaart bovendien de volgende oefenwedstrijd tegen Singapore.