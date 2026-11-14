De Bruyne en vrouw Michèle krijgen er stevig van langs in Italië: "Klonen van David en Victoria Beckham"

Kevin De Bruyne en zijn vrouw Michèle Lacroix krijgen het in Italië zwaar te verduren. Een uitspraak van Lacroix over hun leven in Napels is bij de Italiaanse media en supporters dan ook duidelijk in het verkeerde keelgat geschoten.

"Kevin leidt een heel opgesloten bestaan in Napels." Met die uitspraak liet Michèle Lacroix in een interview met NINA Magazine weinig aan de verbeelding over. Ook haar verlangen om op termijn terug te keren naar België stak ze niet onder stoelen of banken.

In Italië zijn die woorden niet bepaald goed gevallen. Nu de geruchten over een vertrek van De Bruyne opnieuw aanzwellen, worden de uitspraken van zijn vrouw weer opgerakeld. Vooral de kritiek op hun leven in Napels zorgt voor wrevel bij de lokale media en supporters.

Italiaanse media haalt stevig uit

Ook La Gazzetta dello Sport mengde zich in de discussie. De gerenommeerde sportkrant bestempelde De Bruyne en Lacroix als "het meest glamoureuze koppel van Napels" en trok daarbij de vergelijking met David en Victoria Beckham, begin 2000 een van de meest besproken voetbalkoppels ter wereld.

"Tussen bliksembezoeken aan de Parijse modeshows, fotoshoots met luxemerken, pilates en de constante zoektocht naar privacy, veranderen Kevin en Michèle in klonen van David en Victoria Beckham", schrijft de Italiaanse krant. Ook de fans van Napoli laten zich niet onbetuigd. Op Instagram krijgt Lacroix alvast heel wat negatieve reacties te slikken.

PSV steeds nadrukkelijker in beeld

Niet alleen de uitspraken van Lacroix voeden de speculaties over een vertrek. Ook De Bruyne zou zich niet helemaal thuis voelen bij Napoli. De club presteert voorlopig onder de verwachtingen en de behoudendere speelstijl onder Massimiliano Allegri zou de Belg niet bepaald liggen. Een wintertransfer lijkt daardoor steeds vaker ter sprake te komen.



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La Gazzetta dello Sport vatte de situatie alvast scherp samen: "In een paar dagen tijd is hij veranderd van Kevin het speerpunt van het Napoli van Massimiliano Allegri naar Kevin die klaarstaat om in januari zijn verhuis te regelen."

Een vertrek uit Napels lijkt dus niet langer ondenkbaar. PSV lijkt daarbij de volgende bestemming van KDB te worden. Volgens Het Laatste Nieuws wordt Earnest Stewart, de technisch directeur van de Nederlandse topclub, zondag zelfs op de tribunes van het Koning Boudewijnstadion verwacht.