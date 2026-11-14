De Ketelaere spreekt klare taal over Romelu Lukaku en verklapt wat het Italiaanse voetbal met hem heeft gedaan

De Rode Duivels staan zondagavond voor een cruciale confrontatie met Italië in de Nations League. Niet alleen staat er veel op het spel in de strijd om een plaats in de kwartfinales, ook voor Charles De Ketelaere wordt het een bijzondere wedstrijd. De aanvaller speelt al enkele jaren in Italië en voelt dat die ervaring hem als voetballer heeft veranderd. Maar krijgt hij tegen de Italianen opnieuw een basisplaats?

Romelu Lukaku lijkt alvast fit voor de confrontatie. Tegen Turkije kreeg De Ketelaere nog een basisplaats en wist hij zelfs te scoren. Of hij opnieuw in de spits begint of Big Rom zijn plaats inneemt, wilde bondscoach Mark van Bommel voorlopig niet verklappen.

"Romelu heeft ervaring in grote matchen. Hij kan dat bijbrengen. Maar Charles De Ketelaere is ook een moderne spits, terugvallen, in de spits staan", klinkt het bij onze bondscoach in Het Nieuwsblad. Beide aanvallers hebben hun eigen kwaliteiten, waardoor Van Bommel nog niet met zekerheid wil zeggen wie er zondag aan de aftrap verschijnt.

De Ketelaere voelt zich thuis in Italië

De Ketelaere weet intussen perfect wat het Italiaanse voetbal inhoudt. In 2022 maakte hij de overstap naar AC Milan, waarna hij een jaar later bij Atalanta terechtkwam. De aanvaller is inmiddels al enkele jaren actief in de Serie A en merkt dat die ervaring hem heeft veranderd.

"Het Italiaanse voetbal heeft me wel veranderd als speler", vertelt De Ketelaere. Vooral het tactische aspect heeft volgens hem een grote invloed gehad. "Het is een andere manier van spelen. Het is zeer tactisch. Het Italiaanse voetbal heeft me wel volwassen gemaakt."

Geen probleem met aandacht voor Lukaku

Lees ook... De Bruyne en vrouw Michèle krijgen er stevig van langs in Italië: "Klonen van David en Victoria Beckham"›

Dat De Ketelaere bij de Rode Duivels veel vragen krijgt over Romelu Lukaku, vindt hij overigens helemaal niet vervelend. Hij begrijpt maar al te goed waarom zijn ploegmaat zoveel aandacht krijgt. "Ik heb Rom bij België zeer veel goals zien maken. Dus het is logisch."