Divock Origi dacht aan een avontuur in de Pro League: "Dan was het bij die club geweest"

Divock Origi dacht aan een avontuur in de Pro League: "Dan was het bij die club geweest"
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Divock Origi zette vorige zomer een punt achter zijn spelersloopbaan, na enkele moeilijke seizoenen bij AC Milan. De ex-Rode Duivel beëindigde zijn carrière zo zonder ooit in de Belgische competitie te hebben gespeeld.

Van zijn doorbraak bij Lille over een transfer naar Liverpool vlak na het WK van 2014 en een uitleenbeurt aan Wolfsburg tot zijn laatste passage bij de beloften van AC Milan: Divock Origi kwam uit in vier grote Europese competities. In de Belgische hoogste afdeling speelde hij echter nooit.

De Oostendenaar verliet KRC Genk al op zijn vijftiende voor LOSC Lille. Toch was een eerste avontuur in de Pro League aan het einde van zijn carrière niet uitgesloten. "Ik heb erover nagedacht, maar uiteindelijk heb ik nu echt mijn rust gevonden om deze transitie te maken", vertelt hij openhartig aan Het Nieuwsblad.

Genk bleef de logische bestemming

Een terugkeer naar België zou voor Origi wel meteen een emotionele keuze zijn geweest. "KRC Genk ligt het dichtste bij mijn hart. Mijn vader en ik hebben er allebei gespeeld, dus daarop zegt mijn hart volmondig ja. Het was voor alle duidelijkheid nooit concreet, maar als ik me ooit in België zag spelen, was het voor KRC Genk."

Een terugkeer naar de club waar het voor hem allemaal begon, kwam er uiteindelijk niet. Origi voelde dat hij een andere richting uit wilde. "Ik wilde nu een andere kant van het leven zien en daarom heb ik de keuze gemaakt om te stoppen. De cirkel was rond."

Van publiekslieveling in Limburg naar een nieuw leven


Dat Origi nog altijd populair is in Limburg, merkte hij toen hij de aftrap mocht geven voor de wedstrijd tussen Genk en Standard. Intussen heeft de voormalige aanvaller zijn blik op domeinen ver buiten het voetbal gericht.

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