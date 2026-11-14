Druk om u tegen te zeggen: JPL-speler krijgt erfenis van Cristiano Ronaldo

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Druk om u tegen te zeggen: JPL-speler krijgt erfenis van Cristiano Ronaldo
Foto: © photonews
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Portugal neemt het vanavond op tegen het Denemarken van Brian Riemer. De eerste wedstrijd sinds Cristiano Ronaldo zijn internationale afscheid aankondigde, krijgt onvermijdelijk een bijzonder karakter. Voor Carlos Forbs geldt dat des te meer.

Aan alle mooie verhalen komt een einde. Het Portugese hoofdstuk van Cristiano Ronaldo bij de nationale ploeg leek, gezien zijn wat misnoegde afscheid van de groep, misschien al langer aan zijn laatste pagina toe.

Toch valt zijn nalatenschap bij de Seleção amper te evenaren. Ronaldo verzamelde in 23 jaar tijd 234 interlands en 146 doelpunten, met als absolute hoogtepunt de Europese titel van 2016. Portugal wilde die erfenis eren door zijn iconische rugnummer 7 niet opnieuw uit te delen.

UEFA-reglement verplicht Portugal tot keuze

Dat plan bleek echter niet haalbaar. Volgens de UEFA-regels moet elk rugnummer in de selectie aan een speler worden toegewezen. Portugal moest dus, ondanks het eerbetoon aan Ronaldo, toch een nieuwe drager voor nummer 7 aanduiden.

Die keuze is gevallen op Carlos Forbs, zo meldt het medium Cabine Desportiva. De flankaanvaller van Club Brugge zal het nummer al vanavond dragen in de wedstrijd tegen Denemarken, de ploeg van bondscoach Brian Riemer.

Forbs krijgt zwaar rugnummer bij Portugal

Voor de Bruggeling is het een opvallende verantwoordelijkheid. Forbs kwam onder Roberto Martinez voorlopig slechts één keer als invaller in actie, in november 2025. Daarna werd hij niet meer opgeroepen voor de Portugese nationale ploeg. Bij zijn terugkeer krijgt hij dus meteen een shirt met een uitzonderlijk gewicht. CF7 is voortaan een feit.

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