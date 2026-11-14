Dubbele domper voor Rode Duivels: Van Bommel moet twee spelers missen tegen Italië

De Rode Duivels hebben zaterdag hun voorbereiding op de Nations League-wedstrijd tegen Italië voortgezet. Na de 1-2-overwinning in Turkije wil België ook zondag een goed resultaat neerzetten. Bondscoach Mark van Bommel krijgt echter slecht nieuws te verwerken.

Zaterdag trainden de Belgische internationals in het Proximus Basecamp in Tubeke. Daarbij werd duidelijk dat Leandro Trossard en Mike Penders niet inzetbaar zullen zijn tegen Italië. Dat meldt La Dernière Heure.

Trossard en Penders vallen uit

Trossard heeft last van beenmergoedeem ter hoogte van zijn hiel. De aanvaller van Besiktas is daardoor niet fit genoeg om zondag in actie te komen. Voor Van Bommel betekent dat een aanvallende optie minder.

Ook Mike Penders moet verstek laten gaan. De jonge doelman kampt met een blessure aan zijn quadriceps. Daardoor kan Van Bommel niet op hem rekenen als alternatief onder de lat.

Belangrijke afspraak tegen Italië

De afwezigheid van beide spelers komt op een vervelend moment. België boekte donderdag een belangrijke overwinning in Turkije, maar krijgt zondag met Italië opnieuw een stevige tegenstander tegenover zich.

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Voor Van Bommel wordt het zaak om zijn ploeg ondanks de twee afwezigen klaar te stomen. Vooral het wegvallen van Trossard beperkt zijn mogelijkheden in de aanval. De Rode Duivels hopen hun interlandperiode af te sluiten met een nieuwe overwinning, én een ticket voor de kwartfinales van de Nations League.