Ex-Club Brugge-speler Tzolis spaart niets of niemand na 7-0 tegen Nederland

Griekenland beleefde vrijdagavond een absolute nachtmerrie tegen Nederland. De Grieken gingen met maar liefst 7-0 onderuit en hadden geen enkel antwoord op het aanvallende geweld van Oranje. Ook Christos Tzolis, de voormalige smaakmaker van Club Brugge, was na afloop bijzonder aangeslagen.

De aanvaller van Arsenal verscheen na de historische vernedering voor de camera's van de UEFA. Daar spaarde hij zijn ploeg allerminst. Vooral de manier waarop Griekenland in de eerste helft volledig werd weggespeeld, zat hem bijzonder hoog.

"We begonnen heel slecht aan de wedstrijd. Bij zowat iedere kans van de tegenstander kregen we een doelpunt tegen. Ik denk dat dit onze slechtste eerste helft in vele jaren was", vertelde Tzolis volgens het Griekse SPORT24.

"We maakten veel fouten en waren niet geconcentreerd. Nederland had de kwaliteit om die kansen af te maken. Het was een slechte prestatie van ons allemaal."

Tzolis ziet helemaal niets positiefs

De voormalige speler van Club Brugge wees ook op de tactische problemen waarmee Griekenland worstelde. Vooral op het middenveld kwam zijn ploeg voortdurend tekort.

"Nederland viel op een heel andere manier aan. We vonden geen oplossing en verloren de duels op het middenveld. Ze waren bijzonder goed in hun passing en heel gevaarlijk op de tegenaanval", analyseerde Tzolis.





Toch wil de Griekse international niet te lang blijven stilstaan bij de pijnlijke nederlaag. Maandag wacht immers al een belangrijke wedstrijd tegen Servië, waarin Griekenland zich nog kan plaatsen voor de kwartfinales van de Nations League.

"Ik hou niets positiefs over aan deze wedstrijd. Alles was slecht. Maar morgen is een nieuwe dag. We moeten ons focussen op Servië en deze wedstrijd achter ons laten", besloot hij.

Griekenland staat momenteel derde in de groep met acht punten, evenveel als Duitsland. Nederland leidt met elf punten. Tegen Servië moet het Griekse elftal zich dus dringend herpakken om zijn kansen op de volgende ronde gaaf te houden.