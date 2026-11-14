FC Barcelona wil supporters voor eeuwig aan zich binden: letterlijk

"Més que un club" is niet zomaar de leuze van FC Barcelona. In het vernieuwde Camp Nou krijgen supporters straks de mogelijkheid om hun as te laten bijzetten. Daar hangt wel een stevig prijskaartje aan vast.

De band tussen FC Barcelona en zijn aanhang reikt voortaan letterlijk tot voorbij de dood. De Catalaanse club heeft plannen voorgesteld voor het "Memorial FC Barcelona", een herdenkingsruimte in het vernieuwde Camp Nou waar supporters hun as kunnen laten onderbrengen.

De ruimte krijgt een oppervlakte van 1.500 vierkante meter en telt 26.000 nissen. Die worden aangelegd op enkele meters van het veld, achter een muurschildering die de grootste momenten uit de clubgeschiedenis in beeld brengt.

Bij de voorstelling vertelde institutioneel vicevoorzitter María Elena Fort een persoonlijke anekdote. Haar grootvader had als laatste wens om naast het veld begraven te worden, zodat hij "de doelpunten in het hiernamaals kon horen". Barcelona wil die wens nu ook voor andere trouwe fans mogelijk maken.

Goedkoop is zo'n laatste rustplaats in Camp Nou niet. Een concessie van tien jaar start bij 2.490 euro. Voor 25 jaar loopt de prijs op tot 4.990 euro, terwijl een plek voor vijftig jaar 5.990 euro kost. Wie kiest voor een formule voor het leven, betaalt 10.000 euro.

Daar komen jaarlijks nog 70 euro onderhoudskosten bij, naast 180 euro voor de urne en de administratie errond. Fans die geen as willen laten bijzetten, kunnen ook een herdenkingsplaat reserveren. De instapprijs daarvoor bedraagt 490 euro.





Al meer dan duizend geïnteresseerden

Het plan lijkt meteen aan te slaan bij de achterban. Nog voor de werken zijn begonnen, zouden al meer dan duizend supporters interesse hebben getoond. De aanleg staat gepland tegen eind 2027. In datzelfde jaar zouden de eerste bezoekers in het memorial terechtkunnen, waarna in 2028 een tweede fase volgt.

Nieuwe inkomstenstroom tijdens dure verbouwing

Naast de emotionele waarde biedt het project Barcelona vanzelfsprekend ook een nieuwe bron van inkomsten. De club torst nog altijd een zware financiële last en investeert fors in de renovatie van Camp Nou.

Het is ook niet de eerste keer dat Barça de emotionele band met zijn supporters commercieel inzet. Eerder bracht de club al NFT's uit, liet ze stukjes gras verwerken tot diamanten en verkocht ze historische zitjes en materiaal via veilingen. Zelfs na het laatste fluitsignaal kan de passie voor Barça dus nog geld opbrengen.

Geen primeur in Spanje

FC Barcelona is niet de eerste Spaanse club die een dergelijke herdenkingsplek voorziet. Atlético Madrid, Real Betis en stadsgenoot Espanyol bieden al ruimtes aan waar supporters een blijvende plaats in of nabij hun stadion kunnen krijgen.