Ferme domper voor KV Kortrijk: Disciplinaire Raad bevestigt slecht nieuws

Ook tijdens de interlandbreak buigt de Disciplinaire Raad zich over openstaande dossiers. Zo moest Kortrijk-verdediger James Ndjeungoue zich verantwoorden na zijn rode kaart tegen KV Mechelen.

KV Kortrijk moet het zondag in de herneming van de competitie zonder James Ndjeungoue stellen. De Disciplinaire Raad heeft de schorsing van één speeldag voor de Kameroener bevestigd. Daar komt een boete van 1.000 euro bovenop.

Rode kaart tegen KV Mechelen

Ndjeungoue werd op 4 november, in de met 1-3 verloren thuiswedstrijd tegen KV Mechelen, in de 66e minuut van het veld gestuurd. Hij haalde Cédric Van Meirvenne neer toen die alleen op doel kon afgaan.

Het Bondsparket stelde aanvankelijk een schorsing van één wedstrijd voor. Kortrijk ging daar niet mee akkoord, omdat de club vond dat de tussenkomst van de verdediger correct was. Daardoor belandde het dossier bij de Disciplinaire Raad.

Geen meevaller voor Beichler

De Raad volgde uiteindelijk het voorstel van het Bondsparket: één effectieve speeldag schorsing en een geldboete van 1.000 euro. Ndjeungoue mist daardoor het duel van komende zondag tegen Union Saint-Gilloise, dat om 16 uur wordt afgetrapt.



Voor trainer Daniel Beichler is dat een extra kopzorg in een bijzonder lastige affiche. Union trok vlak voor de interlandbreak naar de leidersplaats, al is de beslissing over de uitslag van Club Brugge-Anderlecht nog af te wachten. De Kerels blijven intussen met vier punten helemaal onderaan het klassement bengelen.