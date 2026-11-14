Ferme domper voor Nederland na 7-0-overwinning: Xavi moet puzzelen

Nederland heeft amper kunnen nagenieten van de indrukwekkende 7-0-overwinning tegen Griekenland. Oranje krijgt namelijk slecht nieuws in aanloop naar de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Frenkie de Jong moet definitief afhaken.

De middenvelder van FC Barcelona stond vrijdag nog aan de aftrap tegen Griekenland en droeg de aanvoerdersband. Bij een 5-0-voorsprong bleef hij tijdens de rust in de kleedkamer. Teun Koopmeiners kwam in zijn plaats.

Xavi had nog goede hoop

"Frenkie vertelde me voor de wedstrijd al dat hij wat last had van zijn rug", verklaarde bondscoach Xavi Hernández na afloop tegenover de NOS. De Spanjaard ging er toen nog van uit dat De Jong tegen Duitsland inzetbaar zou zijn.

Zaterdag volgde echter minder goed nieuws. De Nederlandse voetbalbond bevestigde dat De Jong niet meereist naar Berlijn. De wedstrijd komt te vroeg en Oranje wil geen onnodige risico's nemen.

Opnieuw tegenslag na blessureleed

Voor De Jong is het een vervelende ontwikkeling. De 29-jarige middenvelder miste eerder dit seizoen al verschillende maanden door een knieblessure. Tegen Griekenland speelde hij zijn eerste interland sinds het afgelopen WK.

Lees ook... Xavi grijpt bij 5-0 verrassend in: speciale boodschap voor Nederlandse spelers›

Xavi zal geen vervanger oproepen, waardoor Nederland met 23 spelers naar Duitsland trekt. Oranje leidt zijn Nations League-groep met elf punten. Een gelijkspel volstaat maandag om de groepswinst veilig te stellen, maar dat moet Nederland nu zonder De Jong proberen.