Grootste verrassing bij Rode Duivels is geen toeval: Boyata legt uit

Josué Kongolo beleeft zijn eerste dagen bij de Rode Duivels. Voor velen kwam zijn selectie onverwacht, maar na zijn sterke ontwikkeling van de voorbije maanden is ze allerminst gestolen.

De selectie van Josué Kongolo bij de Rode Duivels louter toeschrijven aan de blessure van Zeno Debast en het dossier-Koni De Winter, zou de waarheid geweld aandoen. Ook spelers als Matte Smets, Wout Faes, Sebastiaan Bornauw en Zeno Van den Bosch kwamen immers in aanmerking.

Toch heeft Kongolo (20) zichzelf de voorbije maanden nadrukkelijk in beeld gespeeld bij KRC Genk. De jonge verdediger groeide uit tot een vaste waarde in de Limburgse achterhoede. Samen met doelman Jari De Busser is hij zelfs de enige speler uit de selectie die dit seizoen elke competitieminuut van zijn club op het veld stond.

Genk ziet jonge verdediger doorgroeien

Dat Kongolo nu bij de nationale ploeg zit, is geen toeval. Genk begeleidde hem zorgvuldig en hij droeg al vanaf de U16 het shirt van België. Dit jaar kwam hij ook vier keer in actie voor de Belgische beloften.

Dedryck Boyata, assistent van Gill Swerts bij de U21, zag de ontwikkeling van Kongolo van dichtbij. De voormalige Rode Duivel speelde zelf op dezelfde positie en weet dus waar hij op moet letten. In gesprek met La Dernière Heure is Boyata dan ook lovend over de Genk-verdediger.

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"Hij heeft gemak in de duels, is heel krachtig en staat stevig. Aan de bal heeft hij die manier om door te schuiven en offensief iets bij te brengen, met vertrouwen, op momenten waarop je dat niet meteen van hem verwacht", aldus Boyata. Hij verwijst onder meer naar Kongolo's opvallende rush, die hij tegen Beveren zelf met een doelpunt afrondde.