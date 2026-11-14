Hij was beslissend tegen Frankrijk: Italië mist ook deze basisspeler tegen Rode Duivels

Italië is daags voor de wedstrijd tegen de Rode Duivels in België aangekomen. Bondscoach Roberto Mancini kan niet rekenen op Nicolò Cambiaghi.

Italië heeft vlak voor de wedstrijd van dinsdagavond in het Koning Boudewijnstadion een tegenvaller moeten slikken. Vleugelspeler Nicolò Cambiaghi van Bologna, die normaal gezien een basisplaats tegemoet leek te gaan, moet forfait geven.

De flankaanvaller stond nog aan de aftrap in de wedstrijd tegen Frankrijk. Daar drukte hij meteen zijn stempel: net voor het halfuur leverde hij de assist af voor de gelijkmaker van Pio Esposito.

Na die beslissende pass moest Cambiaghi evenwel naar de kant met een enkelverstuiking. Volgens Sky Sport is hij niet tijdig hersteld geraakt en kan hij dus niet aantreden tegen België.

Doorbraak bij Italië krijgt tijdelijk halt

Nicolò Cambiaghi behoort tot de nieuwe gezichten in de Italiaanse selectie van Roberto Mancini. In de heenwedstrijd tegen de Rode Duivels kreeg hij zijn eerste basisplaats bij de nationale ploeg. Voordien had hij onder Gennaro Gattuso slechts één selectie achter zijn naam staan, met een invalbeurt van amper één minuut.

Lees ook... Mark Van Bommel komt met belangrijk nieuws over Romelu Lukaku›

De ploegmaat van Arthur Theate bij Bologna verkeert nochtans in goede vorm. Bologna boekte in de Serie A vier opeenvolgende overwinningen, terwijl Cambiaghi in de meest recente partij in Parma nog twee assists voor zijn rekening nam.