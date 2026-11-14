Italiaans avontuur van Yari Verschaeren krijgt wel heel wrange wending

Yari Verschaeren kent een moeizame start bij Sampdoria. Terwijl de ploeg stilaan beter op dreef komt, staat de voormalige nummer tien van Anderlecht noodgedwongen aan de kant.

Na liefst zestien jaar bij Anderlecht koos Yari Verschaeren deze zomer voor zijn eerste buitenlandse avontuur. Niet op het niveau dat hem enkele jaren geleden werd voorspeld, al blijft Sampdoria natuurlijk een historische naam in het Italiaanse voetbal.

De realiteit in Genua is wel hard. Sampdoria is tegenwoordig vooral een gevallen grootmacht: de club speelt in de Serie B en beleefde een bijzonder woelige seizoensstart. Met amper één overwinning in de eerste negen competitiewedstrijden zakte de ploeg weg naar de voorlaatste plaats.

Verschaeren valt uit met blessure aan de dij

De slechte resultaten zorgden voor grote druk binnen de club. De trainer werd ontslagen, terwijl sportief directeur Jesper Fredberg door de aanhang werd geviseerd door supporters. Verschaeren leek zich intussen net stilaan in de ploeg te spelen. Eind oktober maakte hij nog zijn eerste doelpunt voor Sampdoria.

Daar kwam snel een domper achteraan. De Belg moest twee weken geleden geblesseerd naar de kant in de wedstrijd tegen Virtus Entella. Onderzoek bracht een spierverrekking aan de hamstring van zijn rechterdij aan het licht.

Sampdoria wint zonder de ex-Anderlecht-speler

Zonder Verschaeren boekte Sampdoria inmiddels twee opeenvolgende zeges. Wanneer de voormalige Rode Duivel weer inzetbaar zal zijn, is voorlopig niet bekend.





Voor Bjorn Meijer, die samen met Verschaeren neerstreek bij Sampdoria, was er wel positief nieuws. De ex-speler van Club Brugge, die in België vaker met blessureleed kampte, maakte vlak voor de interlandbreak zijn eerste minuten. Hij is eindelijk hersteld van zijn dijproblemen.