"Je kan het je vandaag niet meer indenken": Matteo Simoni doet straffe onthullingen over Heizeldrama

Robbie Maes, voetbaljournalist
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"Je kan het je vandaag niet meer indenken": Matteo Simoni doet straffe onthullingen over Heizeldrama
Foto: © photonews
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Het Heizeldrama blijft een van de zwartste bladzijden uit de Europese voetbalgeschiedenis. Met de film 'Heysel 85' komt de tragedie opnieuw tot leven op het witte doek. Matteo Simoni speelt een journalist die tijdens de dramatische avond in 1985 hoopt op nieuws over zijn familie op de tribunes. Een vrolijk verhaal wordt het allerminst.

Op 29 mei 1985 liep de Europacup I-finale tussen Liverpool en Juventus in Brussel volledig uit de hand. Bij het Heizeldrama kwamen 39 voetbalsupporters om het leven. Ook in Limburg liet de ramp diepe sporen na, vooral binnen de Italiaanse gemeenschap.

Die gemeenschap werd destijds bijzonder hard getroffen. Simoni vertolkt een van de hoofdrollen in de film, die de gebeurtenissen van die bewuste avond opnieuw tot leven brengt. De acteur sprak voor Het Nieuwsblad met mensen die de ramp van dichtbij meemaakten. "Het blijft een onbevattelijke gebeurtenis", vertelt hij in de krant.

"Al dat tumult tussen die supporters en men heeft die match gewoon laten doorgaan. Drie vierde van het stadion wist niet wat er gebeurde. Ik heb met mensen gesproken die een fantastische avond hadden gehad. Juventus had met 1-0 gewonnen, feest bij Limburgse Italianen, toch?"

"Pas toen ze 's avonds thuiskwamen, kregen ze van hun ouders en vrienden te horen wat er precies was gebeurd. Dat gebrek aan communicatie is gestoord, je kan het je vandaag niet meer indenken."

Wedstrijd ging ondanks drama gewoon door

Ondanks de chaos en de vele slachtoffers werd de wedstrijd uiteindelijk toch gespeeld. Juventus won met 1-0 dankzij een strafschop van Michel Platini. Het sportieve resultaat verdween achteraf volledig naar de achtergrond door de gebeurtenissen in het stadion.

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Dat er die avond nog gevoetbald werd, blijft ook voor Simoni moeilijk te begrijpen. "Je kan geen voetbal spelen op een kerkhof. Je kan geen prijzen winnen als mensen sterven. Moreel wéét je dat dat niet kan."

Met 'Heysel 85' krijgt een van de meest aangrijpende gebeurtenissen uit de voetbalgeschiedenis opnieuw aandacht. Niet geheel toevallig spelen de Rode Duivels morgen in het Koning Boudewijnstadion tegen... Italië.

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