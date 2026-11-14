Jeugdtrainer doet boekje open over kersverse Rode Duivel: "Geen moeilijke jongen, maar..."

Robbie Maes, voetbaljournalist
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Jeugdtrainer doet boekje open over kersverse Rode Duivel: "Geen moeilijke jongen, maar..."
Foto: © Photonews

Een mooie opsteker voor Josué Kongolo. De verdediger van KRC Genk mag zich voor het eerst melden bij de Rode Duivels. Hij profiteert van het afhaken van Koni De Winter en krijgt zo onverwacht de kans om zich te tonen bij de nationale ploeg. Voor zijn voormalige jeugdtrainer Bart Melis komt die selectie alvast niet als een verrassing.

Kongolo zette zijn eerste voetbalstappen in Turnhout, waar hij bij KTSK Hand in Hand al snel indruk maakte. Melis herinnert zich hem als een bijzonder getalenteerde speler. "Josué was veruit de beste speler van de ploeg, en dat wilde hij ook graag laten zien", vertelt zijn voormalige trainer in Het Nieuwsblad. 

"Voetbaltechnisch kon hij van nature al dingen die andere jongens op zijn leeftijd nog aangeleerd moesten krijgen." Ook zijn mentaliteit viel op. "Hij wou altijd laten zien dat hij de beste was. Josué was helemaal geen moeilijke jongen, maar als ik hem eens naar de kant haalde, was hij niet altijd goedgezind." 

De droom om prof te worden 

Dat Kongolo het ooit tot het hoogste niveau zou schoppen, was toen al zijn grote ambitie. "Ik herinner me dat hij ervan droomde profvoetballer te worden en dat ook zo zei. Dat wil iedereen wel, maar hij heeft het ook echt waargemaakt", blikt Melis terug. 

De voormalige jeugdtrainer is dan ook bijzonder trots op de eerste selectie van zijn ex-pupil. Ook de rol van zijn vader mag volgens Melis niet onderschat worden. Die begeleidde Kongolo van dichtbij en zorgde ervoor dat zijn zoon met beide voeten op de grond bleef staan. 

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"Hij heeft zich echt over zijn carrière ontfermd en dat is heel goed geweest voor zo'n jonge gast. Ik ben zijn vader een paar jaar later tegengekomen en die bedankte me voor de periode in Turnhout. Dat was wel mooi." 

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