Johan Boskamp haalt snoeihard uit naar JPL-clubs: "Slaat helemaal nergens op"

De trainerscarrousel in de Jupiler Pro League draait op volle toeren. Na amper elf speeldagen hebben al zeven van de achttien eersteklassers afscheid genomen van hun trainer. Johan Boskamp kijkt met grote verbazing naar de situatie in het Belgische voetbal en spaart de betrokken clubs niet.

"Vinden jullie dat normaal? Dat zijn toestanden die je buiten België alleen maar in Turkije ziet", reageert Boskamp in Het Belang van Limburg. De voormalige trainer begrijpt niet waarom zoveel clubs al zo vroeg in het seizoen ingrijpen.

Drie trainersontslagen in één week

Vooral het tempo waarmee de ontslagen elkaar opvolgen, stoort Boskamp enorm. "Alleen al deze week gingen er drie voor de bijl. Dat slaat toch helemaal nergens op", klinkt het bijzonder scherp. Veel clubs zien de interlandbreak als het juiste moment om van aanpak te veranderen.

De cijfers zijn dan ook opvallend. Bijna vier op de tien clubs uit de Jupiler Pro League hebben na elf speeldagen al van trainer gewisseld. Voor Boskamp is dat een teken dat er iets grondig misloopt met de manier waarop Belgische clubs hun sportieve beleid voeren.

Boskamp hekelt financiële klachten

De Nederlander ziet bovendien een opvallende tegenstrijdigheid. Clubs klagen regelmatig over hun financiële situatie, maar nemen ondertussen beslissingen die hen mogelijk nog meer geld kosten. Het ontslaan van trainers kan immers gepaard gaan met aanzienlijke financiële gevolgen.



"En dan lopen diezelfde clubs nog te zeiken bij de overheid dat ze het financieel moeilijk hebben. Ze maken het zichzelf alleen maar moeilijker op deze manier", besluit Boskamp.