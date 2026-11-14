Johan Boskamp ziet het helemaal fout lopen bij KRC Genk en haalt uit

KRC Genk moet na het ontslag van Jess Thorup opnieuw op zoek naar een trainer. De Deen moest na amper vier maanden alweer vertrekken en wordt zo de zoveelste coach die vroegtijdig afscheid neemt van de Limburgers. Johan Boskamp heeft bijzonder weinig begrip voor de gang van zaken en vindt dat de clubleiding dringend naar zichzelf moet kijken.

"Hoeveel hebben ze er nu al versleten in de laatste tien jaar? Een stuk of tien? Ik snapte de keuze voor Thorup al niet. Die gozer heeft hen destijds in de steek gelaten. Dan haal je hem terug binnen om hem vier maanden later weer buiten te zetten. Wat moet je daarvan denken?", vertelde Boskamp aan Het Belang van Limburg.

Boskamp viseert De Condé en Croonen

Volgens Boskamp ligt het probleem bij Genk veel dieper dan alleen de trainerskeuze. "Misschien moeten we ook eens hogerop gaan kijken. Want wie stelt al die trainers aan? En waarom wordt daar niet over gepraat?", vraagt de voormalige trainer zich af.

Vooral Dimitri de Condé en voorzitter Peter Croonen krijgen stevige kritiek. "Als je aan dat tempo trainers blijft verslijten, ga je nooit stabiliteit vinden. En als je er maar niet in slaagt om daar de juiste coach voor te vinden, moet je ook eens naar jezelf kijken. De Condé en Croonen mogen dus ook eens voor de spiegel gaan staan. De schuld elke keer op een ander afschuiven, is te makkelijk."

Waarschuwing voor volgende trainer

Ondertussen zoekt Genk volop naar een opvolger voor Thorup. Issame Charaï van Westerlo en Timmy Simons van OH Leuven worden nadrukkelijk genoemd als mogelijke kandidaten. Beide trainers liggen echter nog onder contract bij hun huidige werkgever.



Boskamp maakt zich vooral zorgen over de toekomst van Genk, ongeacht wie de nieuwe trainer wordt. "Ach, of het nou Charaï, Simons of iemand anders wordt, het wordt tijd dat ze er bij Genk nog eens óp zitten. Anders zitten we over vier maanden weer hetzelfde verhaal te vertellen", waarschuwt hij.