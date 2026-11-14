Kevin De Bruyne bij PSV? Johan Boskamp heeft er duidelijke mening over

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| 2 reacties
Kevin De Bruyne bij PSV? Johan Boskamp heeft er duidelijke mening over
Foto: © Photonews

Een mogelijke transfer van Kevin De Bruyne naar PSV blijft de gemoederen beroeren. De Rode Duivel zou Napoli kunnen inruilen voor een avontuur in de Eredivisie. Johan Boskamp ziet dat alvast helemaal zitten. Volgens de Nederlander zou De Bruyne perfect passen bij de ploeg van Peter Bosz.

"Dat zou schitterend zijn, toch? Eerst dacht ik dat het om een aprilgrap ging, maar blijkbaar ziet hij het zelf al helemaal zitten", vertelt Boskamp aan Het Belang van Limburg. De voormalige trainer is duidelijk enthousiast over het gerucht.

Boskamp ziet voordelen voor De Bruyne

Volgens Boskamp zou een overstap naar Eindhoven ook op persoonlijk vlak interessant kunnen zijn. "Bij Napoli is hij echt niet gelukkig en Eindhoven is maar een uurtje rijden van bij zijn thuis", stelt hij.

Maar vooral op sportief vlak ziet Boskamp een uitstekende combinatie. "Hun manier van voetballen past perfect bij hem. Aanvallender dan de Peet (Peter Bosz, n.v.d.r.) maken ze trainers niet meer", klinkt het bijzonder enthousiast.

Boskamp verwijst daarbij ook naar de recente wedstrijd van PSV tegen Club Brugge. De aanvallende speelstijl van de Eindhovenaren zou volgens hem uitstekend aansluiten bij de kwaliteiten van De Bruyne.

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"Dat zagen we onlangs nog tegen Club Brugge. Zet daar de Kev nog eens bij, die alles sneller ziet dan de rest, en je krijgt pas écht sensatie", besluit Boskamp. Of de transfer er daadwerkelijk komt, blijft voorlopig afwachten. Maar voor de Nederlander staat vast dat De Bruyne een geweldige versterking voor PSV zou zijn.

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