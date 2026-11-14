KRC Genk hakt knoop door na ontslag Thorup: Timmy Simons wordt nieuwe hoofdtrainer

Robbie Maes, voetbaljournalist
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KRC Genk hakt knoop door na ontslag Thorup: Timmy Simons wordt nieuwe hoofdtrainer
Foto: © photonews

Timmy Simons wordt de nieuwe hoofdtrainer van KRC Genk. Volgens Het Laatste Nieuws is de deal zo goed als rond.

Na het ontslag van Thorup ging Genk meteen op zoek naar een opvolger. De club had de shortlist de voorbije dagen al teruggebracht tot twee namen: Timmy Simons van OH Leuven en Issame Charaï van Westerlo. Volgens Het Laatste Nieuws trekt Simons nu aan het langste eind.

Simons is sinds vorige zomer aan de slag bij OH Leuven. Ondanks de tegenvallende resultaten aan het begin van dit seizoen bleef hij het vertrouwen genieten van het Leuvense bestuur. Dat was bij zijn eerdere passages bij Dender en Westerlo niet altijd het geval.

Opvallend is dat Simons eerder al in beeld was om hoofdtrainer van Genk te worden. Toen moest de voormalige Rode Duivel het echter afleggen tegen Nicky Hayen. Als de deal nu helemaal rond raakt, krijgt hij dus alsnog zijn kans bij de Limburgse topclub.

Stevige opdracht voor Simons

Genk staat in de competitie voor een flinke inhaalrace. Na de nederlaag van vorig weekend tegen Union (1-0) bedraagt de achterstand op nummer vier Charleroi al twaalf punten. De Limburgers kunnen zich dus weinig misstappen meer veroorloven.


Na de interlandbreak wacht een duel met La Louvière. Daarna staan onder meer twee Limburgse derby's op het programma. Ook in de Croky Cup wacht een belangrijke afspraak: op 5 december trekt Genk naar Beerschot. Simons weet dus meteen wat hem te wachten staat.

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