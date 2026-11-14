Manchester City krijgt belangrijk nieuws in gigantisch fraudedossier: degradatie blijft mogelijk

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
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Manchester City krijgt belangrijk nieuws in gigantisch fraudedossier: degradatie blijft mogelijk
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Manchester City weet eindelijk wanneer er meer duidelijkheid komt in het aanslepende financiële fraudedossier. De Engelse topclub werd eerder schuldig bevonden aan het overtreden van 114 van de 115 financiële regels waarvoor de Premier League haar had aangeklaagd. City ging in beroep en volgens de Financial Times is nu bekend wanneer die zaak behandeld zal worden.

Volgens de Britse zakenkrant vindt de beroepsprocedure midden december plaats. De behandeling zou verschillende dagen duren, waarna een onafhankelijke beroepscommissie zich over het eerdere oordeel moet buigen.

Een definitieve beslissing wordt begin 2027 verwacht. Daarmee komt er stilaan duidelijkheid in een dossier dat al jarenlang een schaduw werpt over de Engelse topclub.

Manchester City riskeert nog altijd zware sancties

De zaak gaat terug tot februari 2023, toen de Premier League Manchester City beschuldigde van grootschalige overtredingen van de financiële regels. Een onafhankelijke commissie oordeelde in september dat de club tussen 2009 en 2018 onder meer haar inkomsten kunstmatig had opgekrikt via sponsorovereenkomsten. Volgens het onderzoek ging het om financiële onregelmatigheden van meer dan 900 miljoen pond.

Manchester City blijft de beschuldigingen echter met klem betwisten. De club houdt vol dat het eerdere oordeel ernstige fouten bevat op juridisch en feitelijk vlak. De Engelse kampioen van 2024 benadrukte bij het indienen van het beroep dat de uitspraak volgens haar onhoudbaar is en blijft overtuigd van haar onschuld.

Zelfs degradatie behoort tot de mogelijkheden

Als Manchester City ook in beroep ongelijk krijgt, volgt er een afzonderlijke procedure om de strafmaat te bepalen. Die beslissing wordt eveneens in 2027 verwacht. De mogelijke sancties zijn bijzonder zwaar. Een forse geldboete of puntenaftrek behoort tot de mogelijkheden, maar in het meest extreme scenario kan City zelfs uit de Premier League worden gezet.

Toch is het nog lang niet zeker dat er volgend jaar al een definitieve straf volgt. Manchester City kan ook tegen een eventuele sanctie opnieuw in beroep gaan, waardoor het dossier nog jarenlang kan aanslepen.

Voor de club van Jérémy Doku, Erling Haaland en Pep Guardiola blijft de onzekerheid dus bijzonder groot. De komende maanden kunnen bepalend worden voor de toekomst van Manchester City, zowel sportief als financieel.

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