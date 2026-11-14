Mark Van Bommel komt met belangrijk nieuws over Romelu Lukaku

De Rode Duivels krijgen zondag een belangrijke versterking voor hun Nations League-wedstrijd tegen Italië. Romelu Lukaku moest de verplaatsing naar Turkije nog aan zich voorbij laten gaan door een lichte heupblessure, maar lijkt inmiddels helemaal klaar voor zijn terugkeer. Bondscoach Mark van Bommel bevestigde zaterdag dat de spits opnieuw beschikbaar is.

"Hij heeft gisteren en vandaag getraind in Tubeke. Hij heeft alles mee gedaan. Hij is zeker inzetbaar", vertelde Van Bommel op zijn persconferentie, opgetekend door Het Nieuwsblad. Daarmee krijgt de bondscoach er een belangrijke aanvallende optie bij voor de confrontatie met de Italianen.

Ook goed nieuws over Roméo Lavia

Lukaku is bovendien niet de enige speler over wie Van Bommel positief nieuws kon brengen. Ook Roméo Lavia behoort opnieuw tot de mogelijkheden. "Ook Roméo Lavia is er weer bij. Gelukkig heeft hij geen schorsing opgelopen in Izmir", aldus de bondscoach.

Voor Van Bommel komt dat op een uitstekend moment. België won donderdag met 1-2 in Turkije, maar krijgt zondag opnieuw een zware opdracht voorgeschoteld. Met Lukaku en Lavia beschikt de Nederlander alvast over extra mogelijkheden om zijn ploeg samen te stellen.

Van Bommel beseft dat er bijzonder veel op het spel staat, al wil hij de wedstrijd niet als een finale bestempelen. "Dit is voor mij geen finale. Dan gaat het om een prijs. Dit is een match waar het wel om draait: een soort van knock-out-match", benadrukte hij.

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De bondscoach kijkt uit naar de confrontatie en heeft veel respect voor de tegenstander. "Dat is een goeie test. Goed dat er spanning op staat. Het is ontzettend knap dat Italië tegen Frankrijk een achterstand heeft omgezet in 3-1 winst." België weet dus wat het te wachten staat, maar kan zondag opnieuw rekenen op Lukaku.