Mark van Bommel ziet groot gevaar rondlopen bij Italië

De Rode Duivels staan zondag voor een belangrijke opdracht tegen Italië. Na de 1-2-overwinning in Turkije kan België met vertrouwen naar de confrontatie toeleven. Toch waarschuwt bondscoach Mark van Bommel voor de kwaliteiten van de Italianen. Hij ziet bovendien een belangrijk verschil met de vorige ontmoeting.

"Dit is een ander Italië dan in die eerste match. Onder meer tegen Turkije hebben ze getoond dat ze zeer goed kunnen voetballen. Ook tegen Frankrijk. Dat wordt zeker geen evidente wedstrijd", vertelde Van Bommel zaterdag op zijn persconferentie, opgetekend door Het Nieuwsblad.

Van Bommel waarschuwt voor Esposito

Vooral de Italiaanse aanvaller Francesco Pio Esposito baart de bondscoach zorgen. "Hun spits Esposito is zeer gevaarlijk. Hij ontwikkelt zich ontzettend goed", klinkt het. Van Bommel beseft dat zijn verdediging opnieuw bijzonder geconcentreerd zal moeten zijn.

Italië heeft bovendien een belangrijk voordeel: een gelijkspel volstaat. "Dat is een voordeel voor hen. Al kan dat ook twijfel veroorzaken: er vol voor gaan of afwachten", analyseert Van Bommel. Voor België is de opdracht duidelijk. "Wij willen sowieso winnen."

Vertrouwen na zege in Turkije

De bondscoach put vooral moed uit de prestatie van donderdag. "De zege in Turkije geeft ons vertrouwen. Je probeert een spelidee erin te krijgen en dat is vrij moeilijk bij een nationale ploeg", legt hij uit. Toch ziet Van Bommel dat zijn aanpak steeds beter aanslaat bij de spelers.

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"De manier van voetballen: daar haal ik veel vertrouwen uit", benadrukt de Nederlander. Hij beseft wel dat zijn ploeg nog stappen moet zetten. "Er zijn momenten dat het niet zo goed loopt en we kansen weggeven, maar dan verdedigen we best goed." Tegen Italië wordt het dus opnieuw een belangrijke test voor de Rode Duivels, die hun interlandperiode met een overwinning willen afsluiten.