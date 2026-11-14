Na weken vol ellende krijgt Zeno Debast eindelijk nieuws waar hij op hoopte

Zeno Debast lijkt eindelijk licht aan het einde van de tunnel te zien. De Rode Duivel staat al bijna twee maanden aan de kant bij Sporting CP, maar een terugkeer komt stilaan dichterbij. De Portugese club heeft zelfs al een concrete wedstrijd in gedachten om de voormalige Anderlecht-verdediger opnieuw minuten te laten maken.

Volgens de Portugese sportkrant A Bola mikt Sporting op zaterdag 21 november. Dan ontvangt de club União da Serra in de vierde ronde van de Portugese beker. Die wedstrijd wordt gezien als een ideale gelegenheid om Debast opnieuw wedstrijdritme te laten opdoen.

De 23-jarige verdediger kwam sinds 19 september niet meer in actie. Zijn laatste wedstrijd, tegen Arouca, eindigde bovendien met een rode kaart. Nadien kreeg Debast af te rekenen met spierproblemen, waardoor zijn afwezigheid veel langer aansleepte dan aanvankelijk gehoopt.

Nieuwe kans onder Paulo Fonseca

Sporting wil absoluut vermijden dat Debast opnieuw hervalt en heeft zijn revalidatie daarom voorzichtig aangepakt. De Belg bevindt zich volgens A Bola in de laatste fase van zijn herstel. Vrijdag werkte hij wel nog niet mee aan een oefenwedstrijd tegen Mafra.

Zijn terugkeer komt mogelijk op een belangrijk moment. Nieuwe trainer Paulo Fonseca wil de defensieve organisatie van Sporting verbeteren en kan daarbij extra concurrentie gebruiken. Debast krijgt zo de kans om zich opnieuw te bewijzen onder een andere coach dan Rui Borges.

Lees ook... Standard kan plots miljoenen verdienen aan Rode Duivel: opvallend bedrag doet dromen›

Na de bekerwedstrijd wacht Sporting bovendien een zwaar programma met onder meer Manchester United, FC Porto en AS Roma. Een geslaagde comeback op 21 november zou Debast dus goed uitkomen. Voorlopig blijft het wel bij een streefdatum en is zijn effectieve terugkeer nog niet bevestigd.