Noa Lang kiest wel héél bijzonder moment om opnieuw uit te pakken

Brandon Morren
Brandon Morren, voetbaljournalist
| Reageer
Noa Lang kiest wel héél bijzonder moment om opnieuw uit te pakken
Foto: © Photonews
Word fan van Napoli! 278

Noa Lang heeft vrijdag niet alleen op het voetbalveld, maar ook in de muziekwereld van zich laten horen. De voormalige speler van Club Brugge bracht op de dag van de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Griekenland een gloednieuw nummer uit. Daarmee bewijst de aanvaller van Napoli opnieuw dat zijn ambities verder reiken dan het voetbal.

Onder zijn artiestennaam Noano lanceerde Lang vrijdag 13 november de single 'BADBAD'. Voor het nummer werkte de 27-jarige Nederlander samen met rapper KM, bekend van de Nederlandse rapformatie SFB. Het nummer verscheen vrijdagochtend op de streamingplatformen.

Muzikale carrière krijgt vervolg

Het is niet de eerste keer dat Lang zich aan een muzikaal avontuur waagt. Eerder werkte hij al samen met grote namen uit de Nederlandse rapwereld. Zo bracht hij met Ronnie Flex het nummer 'Damage' uit en sloeg hij met Jonna Fraser de handen ineen voor 'Matcha Coco'.

Ook zijn samenwerking met Lil Kleine leverde succes op. Hun nummer 'Ewa Safi' verscheen eerder dit jaar en werd miljoenen keren beluisterd. Lang heeft met zijn muzikale activiteiten dus al een behoorlijk publiek opgebouwd. De release van 'BADBAD' werd bovendien al enkele weken geleden aangekondigd met een voorproefje op sociale media.

Opvallende timing tijdens interland

Vooral het moment waarop Lang zijn nieuwste nummer uitbracht, trok de aandacht. Vrijdagavond stond immers de belangrijke Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Griekenland op het programma. Oranje haalde daarin bijzonder zwaar uit en won met maar liefst 7-0. Lang begon op de bank, maar mocht in de slotfase nog invallen.


De release komt bovendien op een moment waarop de aanvaller ook bij Napoli volop in de belangstelling staat. De voorbije weken waren er spanningen met een deel van de Italiaanse supporters, terwijl Lang sportief op zoek blijft naar zijn beste vorm. Met 'BADBAD' zorgt de oud-speler van Club Brugge nu voor heel ander nieuws. Zijn muzikale carrière blijft in ieder geval doorgaan, ook wanneer de voetbalagenda bijzonder druk is.

Reageer
Corrigeer
Fout gevonden in bovenstaand artikel? Meld het hier!

Schrijf je nu in voor de Voetbalkrant nieuwsbrief
Serie A
Serie A Nieuws Kalender Download kalender Stand Statistieken Transfers
Napoli
Noa Lang

Meer nieuws

Vincent Kompany ziet doemscenario opduiken: Bayern-ster opnieuw in de problemen

Vincent Kompany ziet doemscenario opduiken: Bayern-ster opnieuw in de problemen

10:20
Vrijdag de dertiende wordt onvergetelijk voor Sébastien Pocognoli

Vrijdag de dertiende wordt onvergetelijk voor Sébastien Pocognoli

09:40
Johan Boskamp ziet het helemaal fout lopen bij KRC Genk en haalt uit

Johan Boskamp ziet het helemaal fout lopen bij KRC Genk en haalt uit

09:20
1
Xavi grijpt bij 5-0 verrassend in: speciale boodschap voor Nederlandse spelers

Xavi grijpt bij 5-0 verrassend in: speciale boodschap voor Nederlandse spelers

09:00
Ex-Club Brugge-speler Tzolis spaart niets of niemand na 7-0 tegen Nederland

Ex-Club Brugge-speler Tzolis spaart niets of niemand na 7-0 tegen Nederland

08:45
Pijnlijker wordt het niet: Griekse bondscoach zorgt voor verrassend tafereel na 7-0

Pijnlijker wordt het niet: Griekse bondscoach zorgt voor verrassend tafereel na 7-0

08:30
Twee voormalige JPL-spelers stelen de show bij Nigeria

Twee voormalige JPL-spelers stelen de show bij Nigeria

08:15
Rode Duivels winnen in Turkije, maar analist ziet nog groot gevaar

Rode Duivels winnen in Turkije, maar analist ziet nog groot gevaar

08:00
1
Na weken vol ellende krijgt Zeno Debast eindelijk nieuws waar hij op hoopte

Na weken vol ellende krijgt Zeno Debast eindelijk nieuws waar hij op hoopte

07:40
Standard kan plots miljoenen verdienen aan Rode Duivel: opvallend bedrag doet dromen

Standard kan plots miljoenen verdienen aan Rode Duivel: opvallend bedrag doet dromen

07:20
FC Barcelona wil supporters voor eeuwig aan zich binden: letterlijk

FC Barcelona wil supporters voor eeuwig aan zich binden: letterlijk

07:00
Van feest bij Pocognoli tot absolute vernedering: Nations League ontploft

Van feest bij Pocognoli tot absolute vernedering: Nations League ontploft

23:00
Gitzwarte dag voor het Griekse voetbal: Nederland zorgt voor ongeziene vernedering

Gitzwarte dag voor het Griekse voetbal: Nederland zorgt voor ongeziene vernedering

22:50
2
"Dé Rode Duivel van 2026": Steven Defour is zwaar onder de indruk

"Dé Rode Duivel van 2026": Steven Defour is zwaar onder de indruk

22:45
Na maanden zonder club: ex-speler van Beveren en Dender vindt nieuwe werkgever

Na maanden zonder club: ex-speler van Beveren en Dender vindt nieuwe werkgever

22:30
Zware straf voor doelman Owono na dood van Jesús de Miguel: beslissing is gevallen

Zware straf voor doelman Owono na dood van Jesús de Miguel: beslissing is gevallen

22:15
KRC Genk pakt uit met opvallend initiatief voor Limburgse derby tegen STVV

KRC Genk pakt uit met opvallend initiatief voor Limburgse derby tegen STVV

22:00
Ontslagen bij SK Beveren en nu ontploft de bom: "Ze denken alleen maar aan geld"

Ontslagen bij SK Beveren en nu ontploft de bom: "Ze denken alleen maar aan geld"

21:40
10
Shandre Campbell onthult waarom hij écht vertrok bij Club Brugge

Shandre Campbell onthult waarom hij écht vertrok bij Club Brugge

21:20
1
Na AC Milan meldt zich nog Italiaanse topclub voor sterkhouder van Union SG

Na AC Milan meldt zich nog Italiaanse topclub voor sterkhouder van Union SG

21:00
5
🎥 Rode Duivel Mike Penders krijgt geweldige prijs in de Premier League

🎥 Rode Duivel Mike Penders krijgt geweldige prijs in de Premier League

20:55
Ex-JPL-speler is plots 100 miljoen euro waard: Liverpool wil toeslaan

Ex-JPL-speler is plots 100 miljoen euro waard: Liverpool wil toeslaan

20:30
Jonge Duivels zorgen voor straffe stunt tegen Duitsland

Jonge Duivels zorgen voor straffe stunt tegen Duitsland

20:16
1
Italië zit met zorgen voor duel tegen Rode Duivels: opvallende verwarring rond mogelijke schorsing

Italië zit met zorgen voor duel tegen Rode Duivels: opvallende verwarring rond mogelijke schorsing

20:00
Verrassend nieuws voor Antwerp: jonge aanvaller krijgt plots grote kans bij nationale ploeg

Verrassend nieuws voor Antwerp: jonge aanvaller krijgt plots grote kans bij nationale ploeg

19:40
1
Nieuwe wending bij KRC Genk: deze JPL-trainer sprak al met de club

Nieuwe wending bij KRC Genk: deze JPL-trainer sprak al met de club

19:20
8
Transferkansje? Voormalige Kompany-lieveling bij Anderlecht is opnieuw transfervrij

Transferkansje? Voormalige Kompany-lieveling bij Anderlecht is opnieuw transfervrij

19:00
Brandon Mechele moet afrekenen met Anastasya Chernook voor West-Vlaamse eretitel

Brandon Mechele moet afrekenen met Anastasya Chernook voor West-Vlaamse eretitel

18:40
Zoon van Club Brugge-icoon droomt van Italië: Belgische topper in wording kiest voor Squadra Azzurra

Zoon van Club Brugge-icoon droomt van Italië: Belgische topper in wording kiest voor Squadra Azzurra

18:20
Als grote ster vertrokken uit JPL voor 18 miljoen euro... Nu speelt hij bij... de beloften in Engeland

Als grote ster vertrokken uit JPL voor 18 miljoen euro... Nu speelt hij bij... de beloften in Engeland

18:00
9
Broederliefde bij Italiaanse Squadra en daar zullen ze bij Anderlecht wel van opkijken

Broederliefde bij Italiaanse Squadra en daar zullen ze bij Anderlecht wel van opkijken

17:40
Opmerkelijk: Nog geen minuut in de Jupiler Pro League, wel al debuut als international

Opmerkelijk: Nog geen minuut in de Jupiler Pro League, wel al debuut als international

17:20
Transfer lonkt na Rode Duivels-selectie? "Ik zie hem liever nog in België blijven"

Transfer lonkt na Rode Duivels-selectie? "Ik zie hem liever nog in België blijven"

17:00
Na 446 dagen blessureleed: 28-jarige ex-Rode Duivel maakt eindelijk zijn rentree

Na 446 dagen blessureleed: 28-jarige ex-Rode Duivel maakt eindelijk zijn rentree

16:40
Thibaut Courtois bevestigt: doelman wil club van ex-Standard-speler overnemen

Thibaut Courtois bevestigt: doelman wil club van ex-Standard-speler overnemen

16:20
1
RWDM-supporters voelen zich als tweederangsburgers behandeld: "Voetbal is geen misdaad"

RWDM-supporters voelen zich als tweederangsburgers behandeld: "Voetbal is geen misdaad"

16:00

Meer nieuws

Populairste artikels

Serie A

 Speeldag 11
Venezia Venezia 2-1 Udinese Udinese
Cagliari Cagliari 1-0 Frosinone Frosinone
Torino Torino 1-1 Lecce Lecce
Parma Parma 1-2 Bologna Bologna
AS Roma AS Roma 3-0 Sassuolo Sassuolo
Napoli Napoli 1-1 Lazio Lazio
Genoa Genoa 1-2 AC Milan AC Milan
Monza Monza 0-1 Atalanta Atalanta
Inter Milaan Inter Milaan 2-0 Como Como
Fiorentina Fiorentina 2-2 Juventus Juventus

Nieuwste reacties

RememberLierse RememberLierse over Anderlecht en Club Brugge loodrecht tegenover elkaar: op deze datum zullen we meer weten fierce fierce over Ontslagen bij SK Beveren en nu ontploft de bom: "Ze denken alleen maar aan geld" CringeMedia CringeMedia over Als grote ster vertrokken uit JPL voor 18 miljoen euro... Nu speelt hij bij... de beloften in Engeland TIGERMANIA TIGERMANIA over Johan Boskamp ziet het helemaal fout lopen bij KRC Genk en haalt uit wolfskin wolfskin over Rode Duivels winnen in Turkije, maar analist ziet nog groot gevaar de zwerte maan de zwerte maan over Nieuwe wending bij KRC Genk: deze JPL-trainer sprak al met de club Essevee for ever Essevee for ever over Trainerskerkhof in Jupiler Pro League maakt nog een extra slachtoffer We Are The Racingboys We Are The Racingboys over Gitzwarte dag voor het Griekse voetbal: Nederland zorgt voor ongeziene vernedering Veekaatje88 Veekaatje88 over Shandre Campbell onthult waarom hij écht vertrok bij Club Brugge André Coenen André Coenen over Thibaut Courtois bevestigt: doelman wil club van ex-Standard-speler overnemen Kantine
Contacteer ons / Over ons / Privacybeleid / Vacature / Partners
Gebruikersovereenkomst / Cookies Instellingen / Pushmeldingen uitschakelen
© 2002-2026 www.voetbalkrant.com All Rights Reserved