Noa Lang kiest wel héél bijzonder moment om opnieuw uit te pakken

Noa Lang heeft vrijdag niet alleen op het voetbalveld, maar ook in de muziekwereld van zich laten horen. De voormalige speler van Club Brugge bracht op de dag van de Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Griekenland een gloednieuw nummer uit. Daarmee bewijst de aanvaller van Napoli opnieuw dat zijn ambities verder reiken dan het voetbal.

Onder zijn artiestennaam Noano lanceerde Lang vrijdag 13 november de single 'BADBAD'. Voor het nummer werkte de 27-jarige Nederlander samen met rapper KM, bekend van de Nederlandse rapformatie SFB. Het nummer verscheen vrijdagochtend op de streamingplatformen.

Muzikale carrière krijgt vervolg

Het is niet de eerste keer dat Lang zich aan een muzikaal avontuur waagt. Eerder werkte hij al samen met grote namen uit de Nederlandse rapwereld. Zo bracht hij met Ronnie Flex het nummer 'Damage' uit en sloeg hij met Jonna Fraser de handen ineen voor 'Matcha Coco'.

Ook zijn samenwerking met Lil Kleine leverde succes op. Hun nummer 'Ewa Safi' verscheen eerder dit jaar en werd miljoenen keren beluisterd. Lang heeft met zijn muzikale activiteiten dus al een behoorlijk publiek opgebouwd. De release van 'BADBAD' werd bovendien al enkele weken geleden aangekondigd met een voorproefje op sociale media.

Opvallende timing tijdens interland

Vooral het moment waarop Lang zijn nieuwste nummer uitbracht, trok de aandacht. Vrijdagavond stond immers de belangrijke Nations League-wedstrijd tussen Nederland en Griekenland op het programma. Oranje haalde daarin bijzonder zwaar uit en won met maar liefst 7-0. Lang begon op de bank, maar mocht in de slotfase nog invallen.



De release komt bovendien op een moment waarop de aanvaller ook bij Napoli volop in de belangstelling staat. De voorbije weken waren er spanningen met een deel van de Italiaanse supporters, terwijl Lang sportief op zoek blijft naar zijn beste vorm. Met 'BADBAD' zorgt de oud-speler van Club Brugge nu voor heel ander nieuws. Zijn muzikale carrière blijft in ieder geval doorgaan, ook wanneer de voetbalagenda bijzonder druk is.